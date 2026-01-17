Předplatné

Dojemný vzkaz hráčů Bohemians ze soustředění: V Turecku na něj také myslíme

Hráči Bohemians se na dálku rozloučili s věrným fanouškem
Martin Hašek
Chance Liga
Působivou zprávu poslali z turecké Antalye fotbalisté Bohemians. V době, kdy se chystali na sobotní přípravný zápas proti lídrovi polské Ekstraklasy Wisle Plock, se na klubovém Instagramu objevila fotografie, která uctila jednoho z jejich velkých fanoušků Zdeňka Pobudu. S tím se v tu chvíli ve strašnickém krematoriu v Praze loučili jeho blízcí a zelenobílé barvy byly všude kolem.

Za svitu tureckého sluníčka se na fotbalový trávník svorně postavil celý vršovický tým. Záložník Aleš Čermák držel v ruce fotografii, Jan Vondra s bahrajnským útočníkem Júsufem chytili šálu se sloganem k nedávnému stodvacátému výročí klubu „Ať žije slavná Bohemka“.

„V Praze právě probíhá poslední rozloučení se Zdeňkem Pobudou. V Turecku na něj také myslíme,“ ujistil popisek ke snímku na instagramovém účtu klubu.

Nešlo o slavného hráče ani trenéra. Pobuda byl šéfem nakladatelství Epocha, kde se v posledních letech zasadil o vznik bezprecedentní zelenobílé knihovny. Dal dohromady skupinu autorů, kteří zpracovali příběh mistrovského týmu z roku 1983, biografie zlatých hrdinů Přemysla Bičovského a Pavla Chaloupky či unikátní klubovou trilogii Bohemka je a bude.

„Bohemka sice asi hned tak další titul mistra ligy nezíská, protože jen těžko může konkurovat klubům s mnohonásobně většími finančními možnostmi, ale jedno prvenství jí už nikdo nevezme, protože takto do hloubky a rozsáhle zpracovanou historii nemá žádný jiný fotbalový klub v České republice a všichni to nyní Bohemce závidí!“ pyšnil se Pobuda v roce 2023.

V krematoriu ve Strašnicích se s ním loučil i klubový mecenáš Dariusz Jakubowicz. Obřad končil za zvuků jedné z klasických bohemáckých hymen. V Turecku ho zatím mužstvo Bohemians uctilo cenným skalpem. Wislu Plock, senzačního lídra polské ligy, porazilo 1:0 gólem Lukáše Hůlky.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

