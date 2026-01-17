Dojemný vzkaz hráčů Bohemians ze soustředění: V Turecku na něj také myslíme
Působivou zprávu poslali z turecké Antalye fotbalisté Bohemians. V době, kdy se chystali na sobotní přípravný zápas proti lídrovi polské Ekstraklasy Wisle Plock, se na klubovém Instagramu objevila fotografie, která uctila jednoho z jejich velkých fanoušků Zdeňka Pobudu. S tím se v tu chvíli ve strašnickém krematoriu v Praze loučili jeho blízcí a zelenobílé barvy byly všude kolem.
Za svitu tureckého sluníčka se na fotbalový trávník svorně postavil celý vršovický tým. Záložník Aleš Čermák držel v ruce fotografii, Jan Vondra s bahrajnským útočníkem Júsufem chytili šálu se sloganem k nedávnému stodvacátému výročí klubu „Ať žije slavná Bohemka“.
„V Praze právě probíhá poslední rozloučení se Zdeňkem Pobudou. V Turecku na něj také myslíme,“ ujistil popisek ke snímku na instagramovém účtu klubu.
Nešlo o slavného hráče ani trenéra. Pobuda byl šéfem nakladatelství Epocha, kde se v posledních letech zasadil o vznik bezprecedentní zelenobílé knihovny. Dal dohromady skupinu autorů, kteří zpracovali příběh mistrovského týmu z roku 1983, biografie zlatých hrdinů Přemysla Bičovského a Pavla Chaloupky či unikátní klubovou trilogii Bohemka je a bude.
„Bohemka sice asi hned tak další titul mistra ligy nezíská, protože jen těžko může konkurovat klubům s mnohonásobně většími finančními možnostmi, ale jedno prvenství jí už nikdo nevezme, protože takto do hloubky a rozsáhle zpracovanou historii nemá žádný jiný fotbalový klub v České republice a všichni to nyní Bohemce závidí!“ pyšnil se Pobuda v roce 2023.
V krematoriu ve Strašnicích se s ním loučil i klubový mecenáš Dariusz Jakubowicz. Obřad končil za zvuků jedné z klasických bohemáckých hymen. V Turecku ho zatím mužstvo Bohemians uctilo cenným skalpem. Wislu Plock, senzačního lídra polské ligy, porazilo 1:0 gólem Lukáše Hůlky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu