Šádek: Nová éra v Plzni, teď jsme s Tvrdíkem konkurenti! O přestupech i pokřiveném trhu
PŘÍMO Z BENIDORMU | V Plzni zažil mnohé – skvělé i ty horší chvíle, vydělané stamiliony z Ligy mistrů i strach o holou existenci klubu. Aktuálně vstupuje Adolf Šádek (50) do nové éry. Pod křídly vlivného majitele Michala Strnada dostal za úkol posunout klub ještě na vyšší úroveň. Znovu chce oslavit ve městě s fanoušky titul, poslechnout si znělku Ligy mistrů a vytrestat pražské rivaly. Západočeský boss ve velkém rozhovoru pro deník Sport, sport.cz a Deník ze španělského Benidormu popisuje realitu současného českého fotbalového prostředí, kauzu výběru reprezentačního trenéra i změny ve Viktorii, které souvisí s nástupem nových lidí do vedení a trenéra Martina Hyského.
Ke zhruba hodinovému povídání usedl v závěru herního kempu Plzně ve Španělsku. Přímořské sluníčko nabíjí Adolfa Šádka i další lidi okolo klubu potřebnou energií. Generální ředitel západočeské organizace vypráví s úsměvem, u některých témat ale zvážní – když mluví o turbulentním dění okolo trhu v českém fotbale, rozdílných představách ve fungování FAČR i o vztazích s Jaroslavem Tvrdíkem. „Spolupracovali jsme. Teď jsme konkurenti,“ přiznává.
Co všechno se mění v současné Plzni?
„Herní styl, naše tréninkové procesy. Martin (Hyský) do toho vnesl své prvky, vlastní invenci. Je to náročnější, tréninky jsou delší, obměnil se kádr, kluci, co přišli, jsou hladoví a touží po úspěchu jako Martin. Myslím, že i tréninky jsou ve větší intenzitě. Tím se nechci dotknout Míry Koubka, který za chvíli přijede (rozhovor vznikal ve středu v poledne, reprezentační trenéři přijeli za Plzní odpoledne). Musím být opatrný, aby on neřekl, že neměl tréninky ve velké intenzitě. Sami vidíte, že Martin je interaktivní na hřišti, snaží se s hráči dělat ty věci prakticky. Takže se mění spousty věcí – způsob hry, trénování a kompletně systém jako takový.“
Mění se také váš pohled na fotbal?
„Musí se změnit. Přišel nový trenér, zvykáme si na sebe, zvykám si na jeho způsob práce. Také já vystupuji ze zažitého stereotypu. Přivedl jsem si trenéra, který hodně pracuje s novými technologiemi. Vytváříme tady nové skautsko-datové oddělení, přenastavujeme analytiku vlastních hráčů, nejenom těch, které přivádíme.“
Změna je i příchod nového, silného majitele Michala Strnada. Začíná tím v Plzni nová éra?