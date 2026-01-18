Předplatné

Sparta potvrdila posilu z West Hamu. Skot jako Kairinenův klon i Portobello Pirlo

Spartu posiluje Andrew Irving z West Hamu
Spartu posiluje Andrew Irving z West HamuZdroj: AC Sparta Praha
Spartu posiluje Andrew Irving z West Hamu
Spartu posiluje Andrew Irving z West Hamu
Andrew Irving má posílit Spartu
Skotský záložník Andrew Irving hraje za West Ham, i když nepatří do základní sestavy
Ve West Hamu se Andrew Irving potkal také s Tomášem Součkem
Hugo Sochůrek v přípravném utkání proti Malmö
Jaroslav Zelený na soustředění Sparty
Jiří Fejgl
Chance Liga
PŘÍMO Z MARBELLY | Má skvělou levačku, přehled, ostatně dostal se až do Premier League, i když v ní zatím díru do světa neudělal. Nyní přichází do Sparty, aby na sebe opět upozornil, pomohl si v kariéře. V pětadvaceti je Andrew Irving v dobrém věku, přesto ve West Hamu v obří konkurenci nastřádal v sezoně jen sedm startů. Střední záložník má být další variantou pro dvojčlenné centrum hry, kde zatím vládne Kaan Kairinen. Skot se stal v neděli oficiálně posilou celku z Letné.

Kopal doma, v jednom z místních značkových klubů, v Heart of Midlothian, který nyní vede šokujícím stylem skotskou ligu. Vědělo se, že je talent, dokonce mu přezdívali Portobello Pirlo. První část dostal podle čtvrti Edinburghu, odkud pochází, druhou podle slavného italského střeďáka.

Jenže Andrew Irving chtěl prorazit více, Skotsko mu nestačilo – a šel na to nečekanou cestou.

V létě 2021 se vydal do německé třetí ligy, do mnichovského týmu Türkgücü. A ten je… „Specifický,“ usměje se Petr Ruman expert deníku Sport, někdejší bundesligový útočník a také trenér, který v té době právě toto mužstvo převzal.

