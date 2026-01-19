Sparta řeší komplikaci: Suchomel si zlomil ruku, zajímal se o něj i Hradec
V kombinaci s odchodem Angela Preciada do Brazílie jde o velký problém. Fotbalová Sparta přišla necelé dva týdny před startem jarní části Chance Ligy o zraněného Martina Suchomela. Krajní záložník si přivodil v páteční přípravě proti Malmö (0:1) zlomeninu ruky, což Pražané později potvrdili na klubovém webu.
Střídal zhruba už po patnácti minutách, hřiště opouštěl v bolestech. Suchomel, který zasáhl proti Malmö do druhého poločasu, se po jednom z tvrdých střetů držel za ruku. Nevypadalo to vůbec dobře, proto za něj na trávník naskočil teprve devatenáctiletý Petr Zíka.
Následné vyšetření potvrdilo větší zdravotní problém. Suchomel si zlomil ruku a podle informací deníku Sport a webu iSport bude sparťanům scházet nejméně šest týdnů, i když se doba rekonvalescence může pravděpodobně ještě protáhnout. Přesnější plán bude znám po další lékařské prohlídce po návratu do Prahy. Při pohledu na jarní program ligové sezony se vrátí nejdřív na březnové derby se Slavií.
Třiadvacetiletý hráč byl na podzim pro trenéra Priskeho až jako třetí volba za Angelem Preciadem a Pavlem Kadeřábkem. Ve sparťanské sestavě naskočil do třinácti zápasů napříč všemi soutěžemi (bilance 3+0), z toho pouze v šesti případech hrál od začátku utkání.
Hostování zpět ve hře?
Jeho situace se měla změnit po zimní přestávce, a to zejména kvůli Preciadově přestupu do brazilského celku Atlético Mineiro. O Suchomela se dlouhodobě zajímal Hradec Králové, chtěl ho přivést do týmu trenéra Davida Horejše na hostování. To Sparta odmítla, protože počítala s tím, že bude na jaře konkurovat Kadeřábkovi. Možností na pozici pravého wingbeka je také Veljko Birmančevič.
Suchomel začal přípravu velmi slušným výkonem. V prvním přípravném utkání proti druholigovému Ústí nad Labem (3:0) absolvoval první půli, v níž se trefil už v první minutě. Krásným lobem překonal brankáře Tomáše Grigara. Později se dostal do dalších zajímavých akcí.
„Marty dal krásný gól, pokaždé odvede své maximum, i na tréninku. Je to tvrdý chlap a hlavně sparťan, což na jeho výkonech vidíte. Když se někdo zranění nebo odejde, je na ostatních, aby se předvedli,“ řekl asistent trenéra Diarmuid O'Carroll.
Jenže Suchomelova šance na větší herní vytížení upadla s nepříjemným zraněním, a tak je třeba i možné, že se do hry vrátí hostování v Hradci Králové. Sparta totiž na dvojnásobnou ztrátu na pravé straně musí reagovat.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu