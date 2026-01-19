Čistka pokračuje: Baník nepočítá s Frýdkem, záložník je v béčku a hledá si angažmá
Loni v květnu přicházel z Liberce jako náhrada za brazilského elegána Ewertona, jehož odchod do ciziny se v Ostravě tušil a nevyhnutelně blížil. Christian Frýdek, levá desítka v rozestavení 3-4-2-1 a hráč, o kterého tehdejší trenér Pavel Hapal dlouhodobě stál, měl být hybatelem ofenzivy Baníku v následujících letech. Nyní, krátce před 27. narozeninami, je záložník na odchodu. Frýdek trénuje doma ve Slezsku s béčkem a podle informací iSportu si coby nechtěný kus hledá nové angažmá.
Christian Frýdek byl první posilou Baníku před probíhající sezonou, na východ republiky dorazil po konci kontraktu v Liberci. Po vynikajícím ročníku FCB, před evropskými předkoly. V době, kdy byl celý klub na vrcholu a prožíval suverénně nejlepší období pod majitelem Václavem Brabcem. To samozřejmě, stejně jako doporučení kamaráda Matěje Chaluše, nalákalo k podpisu i Frýdka.
„Zapadá nám do celkové strategie. A to jak svou typologií do způsobu hry, tak také charakterově do kabiny. Za další plus považuji i jeho univerzálnost a možnost využití na několika pozicích. Věříme, že si tímto krokem rozšiřujeme náš manévrovací prostor a zkvalitňujeme kádr,“ pochvaloval si šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.
Frýdek nezačal špatně, Ewertonovo místo po kapitánově přestupu do Egypta opravdu připadlo jemu. Devětkrát nastoupil od začátku, sedmkrát byl žolíkem, což na úvodní půlrok v novém prostředí není špatná bilance. V srpnu zařídil gólovým centrem na Ladislava Almásiho výhru nad Slováckem, nicméně pak se svezl s hrůznou týmovou formou a další kanadský bod nepřidal.
Baník potvrzuje: Může si hledat nové angažmá
Navíc Ostrava postupem času Frýdkovi přivedla konkurenty na stejnou či podobnou pozici: Davida Planku, Artúra Musáka, Srdjana Plavšiče, Filipa Šancla a teď v zimě i útočníky Václava Jurečku s Abdallahem Gningem, kteří podhrotový post víceméně vymažou, protože na jaře budou hrát na špici vedle sebe. K tomu se uzdravil Michal Kohút a z béčka se do kádru posunuli Marek Havran, Jakub Pira či Petr Jaroň.
Resumé je takové, že kouč Tomáš Galásek již s Frýdkem příliš nepočítá a klub mu dal podle redakčních zdrojů svolení k hledání nového angažmá. Jelikož šestadvacetiletého záložníka na začátku ledna zbrzdila chřipka, aktuálně se ve Slezsku připravuje s druholigovým béčkem pod vedením trenéra Josefa Dvorníka. O víkendu rezervě pomohl k výhře 4:2 nad Ružomberkem, zatímco áčko absolvovalo na soustředění v Turecku dvojzápas s Prištinou (2:3) a Aktobe (3:0).
„Christian do Turecka neodletěl kvůli nemoci, protože užíval antibiotika. Má však platnou smlouvu a po návratu áčka by se měl zapojit do tréninku. Zároveň můžu potvrdit, že dostal povolení hledat si angažmá,“ potvrdil informace iSportu z Beleku tiskový mluvčí Marek Lorenc. Kontrakt na Bazalech má Frýdek platný až do června 2028 s opcí.
Frýdek v Baníku
Ukazatel
Hodnota
Soutěžní zápasy / minuty
16 / 775
V základu / střídající
9 / 7
Góly + asistence
0 + 1
Žluté / červené karty
0 / 0
