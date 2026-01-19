Předplatné

Kuchtu sleduje Schalke, spící Hradec, otazník Cham, Sparta má „Horvátha“. Co Šádkův trh?

Video placeholder
„Bylo by to elegantní řešení pro všechny strany – a pro Honzu Kuchtu skvělá adresa,“ shodují se redaktoři deníku Sport a webu iSport v novém díle podcastu Liga naruby. O čem je řeč? „O Kuchtu se zajímá Schalke 04,“ říká Jiří Fejgl, který mj. minulý týden jako první informoval o příchodu Andrewa Irvinga do Sparty. Co Priskeho týmu přinese záložník se zkušenostmi z Premier League? Přijde po zranění Suchomela posila na pravou stranu? Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

  • Co čeká Slavii proti Barceloně?
  • Jak je na tom po zimní přípravě Muhammed Cham?
  • Jaké komplikace řeší plzeňská Viktoria před zápasem proti FC Porto?
  • A proč na přestupovém trhu zatím bohorovně pospává Hradec Králové?

Celý díl Ligy naruby sledujte na webu liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

