Kuchtu sleduje Schalke, spící Hradec, otazník Cham, Sparta má „Horvátha“. Co Šádkův trh?
„Bylo by to elegantní řešení pro všechny strany – a pro Honzu Kuchtu skvělá adresa," shodují se redaktoři deníku Sport a webu iSport v novém díle podcastu Liga naruby. O čem je řeč? „O Kuchtu se zajímá Schalke 04," říká Jiří Fejgl, který mj. minulý týden jako první informoval o příchodu Andrewa Irvinga do Sparty. Co Priskeho týmu přinese záložník se zkušenostmi z Premier League? Přijde po zranění Suchomela posila na pravou stranu?
- Co čeká Slavii proti Barceloně?
- Jak je na tom po zimní přípravě Muhammed Cham?
- Jaké komplikace řeší plzeňská Viktoria před zápasem proti FC Porto?
- A proč na přestupovém trhu zatím bohorovně pospává Hradec Králové?
Celý díl Ligy naruby sledujte na webu liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu