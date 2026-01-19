Kuchta na odchodu? Zájem má velký německý klub, už měl proběhnout kontakt
PŘÍMO Z MARBELLY | Pokud přijde nabídka, můžeme se bavit. To vzkázala Sparta v prosinci, když došla řeč na příští působení útočníka Jana Kuchty. V tuto chvíli ještě není jednání úplně rozjeté, přesto se před českým reprezentantem objevuje velmi interesantní možnost. Na listu možných posil ho má jeden velký německý klub.
V pondělí kolem jedné odpoledne přijel se spoluhráči z tréninku do hotelu Los Monteros v Marbelle. Byl viditelně v dobré náladě, usměvavý, vtipkující. Možná i proto, že po pár dnech najednou vysvitlo ve španělském letovisku, kde se Letenští chystají na jaro, sluníčko.
Navíc se - pokud vše pojede podle představ - před Janem Kuchtou může otevřít velmi zajímavá budoucnost.
Vždyť i Tomáš Rosický, sportovní ředitel, na tiskové konferenci při začátku přípravy, mluvil o možnosti, že Sparta pustí jednoho z dvojice Kuchta - Albion Rrahmani. Důvod je jasný, do týmu přišel na přelomu roku mladý nadějný forvard z Mladé Boleslavi, za nějž klub v první chvíli vysází 100 milionů korun, k čemuž může přihodit další finance na bonusech. A taková posila by měla mít prostor…
„Je to dost možné, samozřejmě se může stát, že jednoho z nich ztratíme,“ pronesl Rosický na adresu Rrahmaniho s Kuchtou. „Všechno je otevřené. Víte, co se stalo na začátku sezony – Albion měl na poslední chvíli zajímavou nabídku z Lyonu, což se může opakovat,“ připomněl situaci z léta.
„Máme jasnou strategii toho, co se stane. Teď musíme počkat a včas se to dozvíte. Já jsem spokojený s týmem, který teď máme, a vím, že v lednu ještě pravděpodobně dojde k nějakým změnám. Co se týká útočníků: potřebujeme dávat víc gólů, to je jednoduché. Proto jsme také přivedli Matyáše Vojtu a s jeho podpisem jsem spokojený,“ přihodil názor trenér Brian Priske.
Z hrotových hráčů už je pryč Kevin-Prince Milla, jenž se vrátil do Dukly, odkud v létě na Letnou přestoupil.
Dalším odchodem může být Kuchta. Na listu případných posil ho totiž má podle informací deníku Sport Schalke 04, jedna z německých značek. Čech je v pořadí, vedení si podle německých médií myslí na slavného Edina Džeka, jenž je v kádru Firotentiny, ale v poslední době nenastupuje kvůli zranění, nebo Maria Ljubičiče z Unionu Berlín.
Proti oběma těmto variantám však mluví finanční náročnost. Schalke hraje už tři sezony druhou Bundesligu, kde nejsou zisky na tak vysoké úrovni jako mezi elitou. Za poslední tři roky také udělalo jeden transfer za více než 2 miliony eur.
Sparta naznačila, že mu nebude bránit
Kuchta by se měl do této hranice vměstnat. Sparta naznačila, že mu nebude bránit, navíc už mu je devětadvacet, nedá se tedy čekat nabídku ve vyšších sférách. Jednání se zatím oficiálně nerozběhla.
Kuchta by měl pomoci Schalke k návratu mezi elitu. Celek s ikonickým stadionem vede druhou nejvyšší soutěž, na čele má náskok čtyři body před druhým Elversbergem i třetím Darmstadtem. Čtvrtý Paderborn má o jeden punkt větší odstup. Do bundesligy se přímo dostanou první dva mančafty konečného pořadí, třetí si zahraje baráž.
„Honza by se do soutěže velmi hodil. Schalke hraje fotbal, který by mu seděl. Je silný v presinku, náběhový,“ popisuje expert Sportu a trenér žijící v Německu Petr Ruman. „Jsou z hornické oblasti, možná i proto je jejich fotbal takový,“ dodá někdejší útočník, který zmiňovanou soutěž kopal za Fürth i Mainz a odehrál v ní 175 utkání, v nichž se trefil devětatřicetkrát. O patro výš má bilanci čtyřicet zápasů, šest zásahů.
Pokud by Kuchta přestoupil, může ho napodobit. Připojil by se tak k Tomáši Kalasovi, nynějšímu obránci Schalke, který se pomalu vrací po operaci kolena.