Kuchta a „zabejčená“ klubová DNA? Ideální spojení. Sparta by mohla Němcům ustoupit
Tradiční německá fotbalová značka s výraznou – a úspěšnou! – českou stopou, touha vrátit se mezi bundesligovou elitu, báječná fanouškovská základna… „Pro Jana Kuchtu by to bylo velké angažmá,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby, kde informace o zájmu Schalke 04 o útočníka Sparty zazněla poprvé, redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. Vyjde čerstvě 29letému Kuchtovi další zahraniční štace?
„Je dost možné, že jednoho z nich ztratíme,“ pronesl nedávno sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický na adresu útočného dua Rrahmani – Kuchta. Teď to vypadá, že by mohlo dojít na druhého jmenovaného.
„Pro mě je Schalke obrovský klub a Kuchtovi bych to přál. Svým naturelem by se tam i hodil, oni jsou pořád takoví bojovníci, Schalke bylo vždycky zabejčený. Otázka je ale Kuchtova cena, Schalke není v nejlepší kondici,“ říká v pondělním díle Ligy naruby Fejgl, který se do podcastu připojil přímo ze španělské Marbelly, kde je tým Briana Priskeho na herním soustředění.
A zmiňovaná cena? Podle Fejgla by si Sparta měla říct o minimálně 1,5 až 2 miliony eur. „Nám se to třeba i vzhledem k aktuálním cenám v Česku může zdát málo, ale německé kluby v poslední době až na výjimky moc nerozhazujou,“ upozorňuje redaktor deníku Sport a webu iSport.cz.
Sparta by nicméně mohla ze svých požadavků slevit. „Myslím, že Priske i Rosický cítí, že by bylo dobré to trochu provzdušnit. Bylo by to elegantní řešení pro všechny,“ poukazuje Jiří Fejgl v Lize naruby na situaci ve sparťanském útoku, který nedávno za rekordní částku posílil mladý střelec Matyáš Vojta z Mladé Boleslavi.
„Známe Honzu Kuchtu,“ souhlasí Fejglův kolega Radek Špryňar. „Může se posunout už na pozici útočníka číslo tři a pro atmosféru v kabině by nebylo nejlepší, kdyby dostával jen párminutové štěky.“
