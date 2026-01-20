Předplatné

Kuchta a „zabejčená“ klubová DNA? Ideální spojení. Sparta by mohla Němcům ustoupit

Kuchtu sleduje Schalke, spící Hradec, otazník Cham, Sparta má „Horvátha“. Co Šádkův trh? • Zdroj: iSport.tv
Matyáš Vojta hned při premiéře za Spartu ukázal podobnost s Janem Kuchtou
Matyáš Vojta ve svém prvním zápase za Spartu natáhl na ruku kapitánskou pásku
Matyáš Vojta oslavuje svoji první trefu v dresu Sparty
Matyáš Vojta se chystá vystřelit na odkrytou ústeckou branku
Fotbalisté Sparty se radují z prvního gólu Matyáše Vojty (druhý zleva)
Matyáš Vojta hraje při své premiéře za Spartu s kapitánským céčkem
Početný zástup fanoušků Sparty sleduje Pražany na úvod přípravy i přes chladné počasí
Adam Nenadál
Chance Liga
Tradiční německá fotbalová značka s výraznou – a úspěšnou! – českou stopou, touha vrátit se mezi bundesligovou elitu, báječná fanouškovská základna… „Pro Jana Kuchtu by to bylo velké angažmá,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby, kde informace o zájmu Schalke 04 o útočníka Sparty zazněla poprvé, redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. Vyjde čerstvě 29letému Kuchtovi další zahraniční štace?

„Je dost možné, že jednoho z nich ztratíme,“ pronesl nedávno sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický na adresu útočného dua Rrahmani – Kuchta. Teď to vypadá, že by mohlo dojít na druhého jmenovaného.

„Pro mě je Schalke obrovský klub a Kuchtovi bych to přál. Svým naturelem by se tam i hodil, oni jsou pořád takoví bojovníci, Schalke bylo vždycky zabejčený. Otázka je ale Kuchtova cena, Schalke není v nejlepší kondici,“ říká v pondělním díle Ligy naruby Fejgl, který se do podcastu připojil přímo ze španělské Marbelly, kde je tým Briana Priskeho na herním soustředění.

A zmiňovaná cena? Podle Fejgla by si Sparta měla říct o minimálně 1,5 až 2 miliony eur. „Nám se to třeba i vzhledem k aktuálním cenám v Česku může zdát málo, ale německé kluby v poslední době až na výjimky moc nerozhazujou,“ upozorňuje redaktor deníku Sport a webu iSport.cz.

Sparta by nicméně mohla ze svých požadavků slevit. „Myslím, že Priske i Rosický cítí, že by bylo dobré to trochu provzdušnit. Bylo by to elegantní řešení pro všechny,“ poukazuje Jiří Fejgl v Lize naruby na situaci ve sparťanském útoku, který nedávno za rekordní částku posílil mladý střelec Matyáš Vojta z Mladé Boleslavi.

„Známe Honzu Kuchtu,“ souhlasí Fejglův kolega Radek Špryňar. „Může se posunout už na pozici útočníka číslo tři a pro atmosféru v kabině by nebylo nejlepší, kdyby dostával jen párminutové štěky.“

Nový díl Ligy naruby sledujte na www.liganaruby.cz, nebo na nové iSport TV.

