Panák o svém zdravotním stavu, ambicích i ztrátě místa: Chápal jsem důvody
PŘÍMO Z MARBELLY | Na konci podzimu jej trenér Brian Priske upozadil. Stoper Sparty Filip Panák, dlouholetá opora, nehrál. V Marbelle, kde se Letenští chystají na jarní sezonu, se o situaci rozpovídal po úterním tréninku.
O ztrátě místa
„Nikdo nebere svoji pozici tak, že by nechtěl hrát, ale já jsem chápal důvody, proč to tak bylo. Takže jsem byl v pohodě. Kdybych to bral tak, že si odpočinulo moje koleno, že je to pozitivní, tak bych musel skončit s fotbalem. Ale vím, kam tím míříte, když tam nejsou vrcholy, zápasy. Tělo si odpočine, přesto ho pořád stejně musím udržovat.“
O jarních ambicích
„Je tady pětadvacet hráčů, kteří chtějí nastupovat. Pětadvacet dobrých hráčů, může tam být kdokoliv. Když trenér rozhodne, že bude hrát ten, nebo ten, tak to musíme akceptovat a dělat všechno proto, abychom příště hráli my.“
O zdravotním stavu
„Věřím, že jsem připravený dobře, uvidíme, jak trenér rozhodne, liga začíná příští týden.“
O zimě 2023
„Je to podobné, také jsme ztráceli sedm bodů na prvního, ale pak jsme udělali titul. Situace je malinko jiná tím, že tady Brian Priske už byl a zná hráče lépe. My samozřejmě víme, co chceme, aby to bylo podobné jako tři roky zpátky. Rozdíl je ještě v tom, že jsme tehdy nehráli Evropu a teď ano.“
Co bude klíč k úspěchu
„Asi je to klišé, ale nedívat se kolem sebe. Je na nás tlak, Tomáš Rosický mluvil také o úspěchu v Konferenční lize. Byl jsem v Karviné, teď jsem ve Spartě a každý chce takový tlak, chce hrát o poháry, o titul. Někdy je to na hlavu těžké, když se nedaří, nezvládnou to všichni.“
O transferových částkách
„Mně je to tak nějak jedno. Už je to třeba pět let zpátky, kdy jsem říkal, že bych byl rád, aby šla liga nahoru, aby tady hráči zůstávali. Teď už sem chodí takoví, o nichž jsme si mysleli, že se sem nedostanou, že je to nemyslitelné. Pro nás je to na jednu stranu skvělé, ale konkurence je najednou daleko větší.“