Posila Letenských z West Hamu o MS či Součkovi: Řekl, že je Sparta velký tým
PŘÍMO Z MARBELLY | Považte, český fotbalový klub je schopen dotáhnout posilu ze slovutné Premier League. Samozřejmě, Spartě nahrála fakta. Osobou majitele Daniela Křetínského je blízko londýnskému klubu, jehož nepříliš vytíženému hráči brzy končila smlouva. Proto Skot Andrew Irving mění vínový dres West Hamu United za rudý letenský. S týmem už se pětadvacetiletý záložník chystá na soustředění v Marbelle, při úterním tréninku si užil sluníčko a ukázal svoji hlavní zbraň: levačku.
Při velké hře vyslal vpřed do pravé strany Pavla Kadeřábka, balon byl příliš dlouhý. „K**va“ zahudroval letenský matador. Andrew Irving zvedl ruku na omluvu. Za chvíli si však už navedl míč, zasekl ho a poslal perfektní centr z pravé strany na zadní tyč. Levačka, jak říkal i jeho někdejší trenér a expert deníku Sport a iSportu Petr Ruman, má parametry zbraně.
Na jaře se jí bude snažit využít, aby pronikl do sestavy. Pomohl Spartě i sobě k nominaci na mistrovství světa, což potvrdil také po oběde, když v hotelu Los Monteros, kde Pražané zase po třech letech bydlí, v rozhovoru vysvětloval, proč změnil mužstvo.
Světový šampionát je jeden ze zásadních důvodů, proč jste zvolil přestup do Prahy. Je to tak?
„Ano, velký. Po první polovině ročníku ve West Hamu, kde jsem tolik nehrál, jsem věděl, že budu muset v lednu odejít, protože jsme chtěl mít větší šanci hrát. Pro Skotsko byla kvalifikace mistrovství světa velká událost a moje dlouhodobá ambice je si upevnit místo v týmu.“
Sparta vám v tom pomůže?
„Myslím, že je to především opravdu velký klub. Víte, rozhovory, které jsem měl s Tomášem Rosickým i Brianem Priskem, byly opravdu pozitivní.“
Čeho se týkaly?
„Šlo o styl hry, jak bych do něj podle nich měl zapadnout. A také toho, co chtějí dosáhnout, což je v souladu s tím, co chci já. Byl bych rád součástí úspěšného, vítězného týmu. Viděl jsem stadion, všechno kolem také vypadá fantasticky. Opravdu se těším, až začnu a budu toho všeho součástí.“
West Ham hraje o záchranu, není na tom dobře. Byl i to jeden z důvodů změny?
„Takhle jsem o tom nepřemýšlel, že jen pro to, že je West Ham v takové pozici, bych měl odejít. Jenže už delší dobu jsem cítil, že mi především chybí pravidelné hraní fotbalu. Nebylo to: ´Oh, jsme dole, chci pryč, dostat se z toho.´ Vůbec, v klubu jsem navázal tolik dobrých vztahů, miloval jsem čas, který jsem tam strávil. Ale Sparta je ve skvělé pozici, hraje tři soutěže, jde o hodně, čeká nás spousta fotbalu.“
Jak dlouho jste byl s jejím vedením v kontaktu?
„Myslím, že jsme začali mluvit asi před dvěma týdny, i když poprvé jsem to slyšel možná ještě trochu dřív. Všechno se seběhlo velmi rychle, nejdřív jsem mluvil s Tomášem a o pár dní později s Brianem.“
Pak už se vše rozjelo a konec minulého týdne byl hektický, že?
„Jo, všechno šlo rychle, opravdu rychle. Myslím, že ve čtvrtek jsem měl poslední trénink v Londýně, v pátek jsem se se všemi rozloučil a odletěl do Prahy. V sobotu jsem absolvoval lékařskou prohlídku, tréninkové hřiště, stadion, fotky, všechno také. Byl jsem velmi unavený a v neděli odpoledne letěl sem do Španělska.“
Tady jste potkal spoluhráče, trenéry. Co však víte o lize?
„Mluvil jsem s hodně lidmi, třeba s Jackem Wilsonem, který je ve Spartě analytik. Potkali jsme se spolu už dřív, pracovali jsme spolu v Heart of Midlothian, takže ho znám docela dobře. Byl to příjemný telefonát. Pamatuju si také, že Hearts hráli se Spartou před mnoha lety, když sem byl ještě dítě a fanoušek, takže si nedělám žádné iluze o velikosti klubu.“
Co vám na přestup řekl spoluhráč z West Hamu Tomáš Souček?
„Že je to velký tým. Mluvil velmi dobře, i když zjevně dává přednost jinému klubu. Ale jsme přátelé, on byl velmi pozitivní směrem k tomu, že jdu do Sparty. Myslím, že mě velmi dobře zná jako fotbalistu i profesionála.“
A co Spartě nabízíte jako hráč?
„Jsem si jistý, že mě vidí jako box to box záložníka. Rád hraju s míčem, směrem dopředu, chci být motorem hry.“
Takže jako slavný Ital Andrea Pirlo? V Hearts jste měl přezdívku Portobello Pirlo.
„Když jsem vyrůstal, měl jsem ho upřímně rád, můj táta také. Sledoval jsem ho, byl fantastický. Přezdívka se mi líbila. On uměl přihrávat, byl třída, prostě cool.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu