Jak se Sparta chystá na jaro: Frmol, karty by se (občas) hodily. Smutný účastník zájezdu
PŘÍMO Z MARBELLY | Klasika se nemění. I když z českého pohledu bobtná. Není to tak dlouho, co byla fotbalová Sparta jediná, kdo vyrážel na zimní přípravu do Marbelly. Španělské letovisko láká terény, soupeři, bezesporu rovněž luxusem. Letos se však v městečku nedaleko Malagy protočí pět klubů ze středu Evropy. I proto se v úterý dopoledne mohli Letenští potkat v tréninkovém areálu s pardubickými trenéry Janem Trousilem a Tomášem Poláchem, kteří přišli zkontrolovat hlavní hřiště.
Program hlásí našlapáno, Banúz Football Centre je jedním z areálů, kde se chystají týmy na jaro. A pozor, v Marbelle nejsou jen Češi, nýbrž i další: Poláci, Norové, kanadský celek, Američané, Němci už odjeli.
Marbella je prostě v lednu fotbalový ráj. „Máme skvělé podmínky,“ podotkne Filip Panák, obránce Sparty.
I když… Letos je tu malá výjimka. Centrální plac v Banúzu není tak kvalitní jako jiné roky, což bylo vidět i při sobotním utkání třetí španělské ligy, v němž o záchranu bojující Marbella podlehla Tarazoně. Ne, není to žádný průšvih, v minulých letech však byla tráva vskutku mimořádná.
I proto Sparta už páteční přípravu s Malmö zvládla na vedlejší ploše, kterou využívá k tréninkům, a nyní dolaďuje, kde absolvuje čtvrteční dvojporci proti Legii Varšava. Možností je víc, v úterý dopoledne je konzultoval vedoucí mužstva Miroslav Baranek s pořadateli soustředění i soupeřem.
Mezitím se hráči vrhli do tréninku. K zapracování využívají stan, v němž je posilovna. Před ní má postavený rotoped Martin Suchomel, smutný účastník zájezdu. Wingbek si proti Malmö zlomil ruku, čeká ho pauza. Padnul jeho možný přesun do Hradce Králové, kde by měl jisté a potřebné vytížení, stejně tak snaha mohutněji se prosadit v domovské Spartě.
Suchomel už je na tom v úterý přes jasné chmury lépe, pustí si muziku, při jejímž poslechu sportovní ředitel Tomáš Rosický, milovník kapely Tři sestry, jen zakroutí nevěřícně hlavou, a šlape.
Na menším hřišti se rozběhají jeho kolegové, rozděleni na tři skupiny. Pak už na place individuálně trénují Emmanuel Uchenna a Veljko Birmančevič, kteří se tentokrát nezapojí do týmového programu. Mezi borci chybí také stoper Jakub Martinec, nebylo mu po ránu dobře.
Vojta „uklízí“ proti Vindahlovi velmi vehementně
Hlavní část začne malou hrou zaměřenou na chování v malém prostoru. Skvadra je rozdělená na poloviny, každá parta na tři další části. Jedna ve čtverci presuje dvě hrající spolu, avšak s rozdílnými úkoly. První je na obvodu čtverce, druhá spolupracuje z jeho vnitřku. Kombinují, soupeři se jim snaží vzít balon a dát gól do jedné ze čtyř malých branek v rozích.
Sakra, je to frmol, navíc kontaktní. Když Jan Kuchta velmi citelně „štrejchne“ Filipu Panákovi o kotník, stoper rozhodně není nejšťastnější borec v areálu. Ostrost ostatně nechybí ani u následujícího cvičení na větším prostoru.
Hraje se sedm na sedm, můžete tady například sledovat zajímavou lečku Andrewa Irvinga i dravost podsaditého Joaa Grimalda, zimních posil. Když už se zastavíme u nich, Matyáš Vojta se zase za chvíli ukáže při střelecké průpravě na menším hřišti, kdy vždy útočí trojice proti dvojici. „Uklízí to“ velmi vehementně proti Peteru Vindahlovi, daří se však i Lukáši Haraslínovi na druhou bránu Jakuba Surovčíka.
Když je řeč o kapitánovi, lze se vrátit k tématu tvrdosti, tedy o cvičení dozadu. Nejprve se vyhne velmi vehementnímu skluzu Pavla Kadeřábka, wingbek však vyskočí a křídelníka stáhne. Bylo to na kartu! „Možná na dvě, za dvacet vteřin,“ usměje se pak obránce Asger Sörensen, když vypráví v rozhovoru pro Sport Magazín, který vyjde příští pátek.
Haraslín je však v pořádku, Kadeřábek mu pomůže na nohy, jede se dál. Jaro se blíží.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu