Šéf akademie Slavie: Potřebujeme dalšího Vlčka. Cizinci? Chceme konkurovat Salcburku
Pomalu ale jistě dostávají slávističtí mladíci vyhlášenou strahovskou akademii do pozadí. V posledních letech posílají do ligy obrovské množství fotbalistů, byť většinou se tak nestane v sešívaném dresu. „Áčko je stále náš ultimátní cíl. Upřímně chceme být úspěšnější v tom, kolik hráčů tam dostaneme," vypráví v rozhovoru pro deník Sport a web iSport ředitel slávistické akademie Petr Hurych.
Je to srdcař, ve Slavii působí s přestávkami od malička. Dříve jako hráč, pak byl i šéfskautem. Nyní je Petr Hurych už pět a půl roku ředitelem akademie a uznávaným odborníkem. V rozhovoru jednačtyřicetiletý funkcionář mluví o receptu pro slávistický úspěch, příchodu Abela Cedergrena, inspiraci Valencií, Red Bullem, ale i útěcích nadějných mladíků do zahraničí.
V žebříčku Sportu máte 17 jmen, která jsou ve Slavii, nebo klubem prošla. Cítíte neskromně, že Slavia přebírá ve výchově talentů otěže?
„Tak neskromně… zkrátka jsme rádi, že je to lepší než třeba osm let zpátky. Tehdy jsme neměli takovou úspěšnost, museli jsme vše dohánět. Poslední dobou se nám daří hráče produkovat jak pro mládežnické reprezentační týmy, tak pro ligový fotbal. Dostat kluky do dospělého fotbalu je ještě větší odměna než žebříček, počty máme dobré.“
V minulosti jste říkal, že do dospělého fotbalu se dostane každý pátý hráč ze slávistického ročníku. To stále platí?
„Plus mínus je to tak. Čtvrtina hráčů, kteří projdou dorostem, se dostane do první ligy. Když tam vezmeme i druhou, je to o trochu víc. Suma sumárum, kdo projde slávistickým dorostem, má téměř 25% šanci na minuty v první lize.“
Dokážete zmínit jednu či dvě věci, které tomuto boomu oproti zmíněnému období před osmi lety pomohly? Jistě to byly úspěchy áčka, ale co dál?
„Je toho hodně. S příchodem pana Tvrdíka a čínských investorů začal restart, zvednul se celý klub a s ním i mládež. Více trenérů se zprofesionalizovalo, začalo se šlapat i do mládežnického skautingu, koukat do zahraničí, ve větším přivádět i hráče mezi 12 a 15 lety. Celkově úspěch áčka samozřejmě velmi pomohl, klub zviditelnil a rázem bylo snazší hráče přivádět. Obrovský důvod, proč se nám podařilo posouvat rychleji hráče do dospělého fotbalu, byl i projekt druholigové Vlašimi. Hráči poprvé měli možnost, abychom jim naplánovali kariéru. Převyšuješ třetiligové béčko? Jdeš do Vlašimi, kde máme vývoj hráče stále pod kontrolou. Převyšuješ Vlašim? Jdeš do ligy. Takhle začínal Matěj Jurásek, Denis Višinský a další, ročníky 2001, 2002., 2003…“
Nyní už je béčko ve druhé lize…
„Je to tak, rok jsme byli ve třetí, ale tam jsme nyní vytvořili céčko. Takže tento projekt jsme dotáhli takřka k dokonalosti. Jsme ohromně pyšní na to, jak to tu mají hráči narýsované, je to unikátní.“
Tudíž s každým hráčem si sednete a ukážete mu třeba čtyřletý horizont vývoje?
„Je to tak. Samozřejmě nemůžeme jim to garantovat čistě datumově. Ale přesně takhle ty schůzky s kluky, kteří jsou například na úrovni deváté třídy na základce, probíhají. Chceme hrát vždy s co nejmladšími týmy, takže můžeme říct: ‚Pokud se dobře adaptuješ, posuneme tě a jako sedmnáctiletý budeš hrát za U19, v dorosteneckém věku chceme, aby ses adaptoval v C týmu.‘ Může se samozřejmě stát, že to hráč přeskočí, což se teď stalo Petru Potměšilovi a Matouši Srbovi, kteří šli do přípravy s béčkem. Tyto jasné plány nám kromě samotného jména Slavie hodně pomáhají talenty přilákat.“
Je pro vás stále prioritou zásobovat áčko, nebo dostat hráče v dospělém fotbale kamkoliv, ačkoliv z toho Slavia nebude herně benefitovat? Protože ta cesta do A týmu není vždy úplně nejpropustnější…
„Áčko je ultimátní cíl, jasný smysl naší práce. Jestli to hráči zvládnou, to už je druhá věc. Říkal jsem, že jsme hrdí na počet našich hráčů v lize, ale upřímně bychom chtěli být úspěšnější v tom, aby se hráči dostali do A týmu.