Zapadne Grimaldo? Silná konkurence je proti, Sparta má na křídlech větší jména

PŘÍMO Z MARBELLY | V minulé sezoně zapsal v lotyšské lize, kde hostoval, devět bodů za čtyři góly a pět asistencí, což je poměrně interesantní číslo. Další zajímavé statistiky přináší v přihrávkové dovednosti... I proto ho Sparta vykoupila z Partizanu Bělehrad a rozšířila konkurenci v křídelním prostoru. Peruánec Joao Grimaldo však nebude mít cestu do sestavy rozhodně přímou. Konkurence je slušná, v tuto chvíli je číslem pět na dvě místa. Kdo je před ním?

Lukáš Haraslín (29)

Podzim v lize

  • Zápasy: 14

  • Minuty: 982

  • Góly: 4

  • Asistence: 3

Joao Grimaldo se podle svých slov lépe cítí na levé straně. Tady to však bude složité. Kapitán Lukáš Haraslín je první volbou, bezesporu, i když na podzim dával góly v lize zejména z penalt. „Cítím se moc dobře,“ vzkázal před jarem slovenský reprezentant.

Veljko Birmančevič (27)

Podzim v lize

  • Zápasy: 16

  • Minuty: 1379

  • Góly: 5

  • Asistence: 2

Dlouhodobá opora už na podzim musela čelit nájezdům nových tváří. Napravo by i proto mohl mít Grimaldo větší šanci. Veljko Birmančevič navíc čeká na nabídku, rád by odešel. Zájem však není bůhvíjak výrazný, což je po posledních měsících pochopitelné.

John Mercado (23)

Podzim v lize

  • Zápasy: 14

  • Minuty: 1068

  • Góly: 3

  • Asistence: 2

Odešel mu krajan Angelo Preciado, nebude v tak komfortní zóně. Jenže už na podzim demonstroval, že dokáže přinést sílu, dravost, góly i čísla. Navíc levou nohu na pravé křídlo, což je rozhodně zajímavá záležitost. I v tomto případě je Grimaldo na čekané.

Garang Kuol (21)

Podzim v lize

  • Zápasy: 6

  • Minuty: 194

  • Góly: 0

  • Asistence: 1

Australan dorazil zmuchlaný, jak znělo od sportovního vedení Sparty, ale už na podzim se rozkoukával. V Marbelle vypadá neuvěřitelně dobře. Je rychlý, svěží, při hrách skvělý v presinku. Podobně jako on čekal na podzim, dopadne podle všeho také Grimaldo.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

