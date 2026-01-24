Zapadne Grimaldo? Silná konkurence je proti, Sparta má na křídlech větší jména
PŘÍMO Z MARBELLY | V minulé sezoně zapsal v lotyšské lize, kde hostoval, devět bodů za čtyři góly a pět asistencí, což je poměrně interesantní číslo. Další zajímavé statistiky přináší v přihrávkové dovednosti... I proto ho Sparta vykoupila z Partizanu Bělehrad a rozšířila konkurenci v křídelním prostoru. Peruánec Joao Grimaldo však nebude mít cestu do sestavy rozhodně přímou. Konkurence je slušná, v tuto chvíli je číslem pět na dvě místa. Kdo je před ním?
Lukáš Haraslín (29)
Podzim v lize
Zápasy: 14
Minuty: 982
Góly: 4
Asistence: 3
Joao Grimaldo se podle svých slov lépe cítí na levé straně. Tady to však bude složité. Kapitán Lukáš Haraslín je první volbou, bezesporu, i když na podzim dával góly v lize zejména z penalt. „Cítím se moc dobře,“ vzkázal před jarem slovenský reprezentant.
Veljko Birmančevič (27)
Podzim v lize
Zápasy: 16
Minuty: 1379
Góly: 5
Asistence: 2
Dlouhodobá opora už na podzim musela čelit nájezdům nových tváří. Napravo by i proto mohl mít Grimaldo větší šanci. Veljko Birmančevič navíc čeká na nabídku, rád by odešel. Zájem však není bůhvíjak výrazný, což je po posledních měsících pochopitelné.
John Mercado (23)
Podzim v lize
Zápasy: 14
Minuty: 1068
Góly: 3
Asistence: 2
Odešel mu krajan Angelo Preciado, nebude v tak komfortní zóně. Jenže už na podzim demonstroval, že dokáže přinést sílu, dravost, góly i čísla. Navíc levou nohu na pravé křídlo, což je rozhodně zajímavá záležitost. I v tomto případě je Grimaldo na čekané.
Garang Kuol (21)
Podzim v lize
Zápasy: 6
Minuty: 194
Góly: 0
Asistence: 1
Australan dorazil zmuchlaný, jak znělo od sportovního vedení Sparty, ale už na podzim se rozkoukával. V Marbelle vypadá neuvěřitelně dobře. Je rychlý, svěží, při hrách skvělý v presinku. Podobně jako on čekal na podzim, dopadne podle všeho také Grimaldo.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu