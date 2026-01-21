Grimaldo o dětství i Spartě: Je hodně sledovaná, chci se ukázat. Jedno zakázané téma
PŘÍMO Z MARBELLY | Všimnete si ho hned. Na hřišti je jaksi přikrčený, k tomu podsaditý, takový špalek. Výbušný – a to na první pohled. V soukromí je však, jak říká, spíše klidný, tichý kluk. Ve dvaadvaceti letech přišel udělat díru do světa, přes Spartu se vyhoupnout zase o trochu výš. A ani to netají. Joao Grimaldo, peruánské křídlo, poznává na soustředění v Marbelle spoluhráče, styl hry, ale také nutnost zamakat na angličtině.
Mluví potichu, v krátkých větách, je tak trochu plachý. „Jsem klidný, ale zároveň kamarádský, rád se učím od spoluhráčů,“ popíše se dvaadvacetiletý křídelník. Přitom na place by měl dodat dravost, entuziasmus, přímočarost, tedy ingredience, které se často objevují v jihoamerickém fotbale.
Joao Grimaldo poznával level Sparty v duelech předkola Konferenční ligy, v němž Pražané vyřadili na konci srpna po poměrně tuhém vývoji ve druhém utkání jeho Rigu, od zimy je její posilou. V Marbelle se rozkoukává, bojuje s jazykem, proto i pro rozhovor je třeba prostředník.
Otázky běží v angličtině, do španělštiny je překládá José Varela, španělský fyzioterapeut ve službách rudého týmu. Odpovědi se vrací stejnou trasou nazpět.
Joao, jak jste na tom s angličtinou, úředním jazykem mužstva?
„Rozumím docela dobře, s mluvením je to slabší. Vím, že se musím zlepšit.“
Byl jste dobrý student ve škole?
„Ne, ne.“ (směje se a kroutí hlavou)
Odmalička jste se tedy vrhnul na fotbal?