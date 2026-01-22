Legia - Sparta 3:3 a 0:1. Zářil Grimaldo (1+1), poprvé hrál Irving, vlastní gól v odvetě
Povedený dvojboj na závěr přípravy. Fotbalisté Sparty na soustředění v Marbelle pojali generálku na jarní část sezony dvěma zápasy proti Legii Varšava. V prvním Pražané remizovali 3:3 i díky trefě zimní posily Joaa Grimalda. Poprvé rovněž nastoupil skotský záložník Andrew Irving, který přišel z West Hamu. Druhý duel se slavným polským klubem tým kouče Briana Priskeho vyhrál 1:0, rozhodl ovšem vlastní gól.
Trenér Brian Priske rozdělil mužstvo na dvě poloviny a v prvním ze dvou utkání nezvykle pouze dvakrát střídal. Jeho svěřenci začali aktivně a v 11. minutě vedli už 2:0. Nejprve se po spolupráci s Grimaldem prosadil devatenáctiletý záložník Zíka, oba hráči si pak role vyměnili a premiérového gólu se dočkala i peruánská zimní posila.
Po podzimu až předposlední celek polské ligy se rychle oklepal. Nejdříve po individuální akci snížil Krasniqi, který je v Legii na hostování právě ze Sparty, a v 18. minutě srovnal střelou zpoza vápna Žewlakow. Augustyniak hlavou po rohu dokonce otočil stav, ve 43. minutě ale Kuol vystihl chybnou rozehrávku a zařídil Spartě poločasovou remízu 3:3. Po změně stran se dostala na trávník i nejdražší letenská posila útočník Vojta, ani on se však už neprosadil.
Druhé utkání přineslo jedinou branku, když si v 51. minutě Piatkowski srazil do vlastní branky Kairinenův centr. Sparta odehrála odpolední zápas v podstatě v nejsilnější možné sestavě, v níž nechyběli kapitán Haraslín nebo kanonýr Rrahmani. Priske provedl jediné střídání, Mercada nahradil šestnáctiletý útočník z klubové akademie Azaka.
Pražané dali vzpomenout na listopadové vítězství 1:0 nad Legií z Varšavy v Konferenční lize. Po porážce 0:1 s Malmö na kempu ve Španělsku vyhráli až na třetí pokus. Do jarní sezony vstoupí příští víkend zápasem na Dukle. Na vedoucího obhájce titulu Slavii ztrácejí sedm bodů.
Výsledky přípravných fotbalových utkání Sparty
Sparta Praha - Legia Varšava 3:3 (3:3)
Branky: 7. Zíka, 11. Grimaldo, 43. Kuol - 14. Krasniqi, 18. Žewlakow, 40. Augustyniak.
Sestava Sparty: Surovčík - Říha, Panák, Pech - Zíka, Irving (75. Horák), Sochůrek, Zelený - Grimaldo (46. Vojta), Kuol - Kuchta. Trenér: Priske.
Sparta Praha - Legia Varšava 1:0 (0:0)
Branka: 51. vlastní Piatkowski.
Sestava Sparty: Vindahl - Vydra, Sörensen, Ševínský - Ryneš, Kairinen, Mannsverk, Kadeřábek - Mercado (76. Azaka), Haraslín - Rrahmani. Trenér: Priske.