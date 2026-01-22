Předplatné

Legia - Sparta 3:3. Zářil Grimaldo (1+1), poprvé hrál Irving. Pražané odpoledne vedou

Sparťané se radují z gólu proti Legii
Sparťané se radují z gólu proti LegiiZdroj: X / AC Sparta Praha
Patrik Vydra v hlavičkovém souboji s brankářem během generálky s Legií
Pavel Kadeřábek během generálky s Legií Varšava
Kapitán Sparty Lukáš Haraslín střílí v generálce proti Legii
Andrew Irving v akci za Spartu
Andrew Irving v akci za Spartu
Joao Grimaldo po svém příchodu do Sparty už v přípravě pálí za Letenské
Petr Zíka skóroval v generálce Sparty proti Legii Varšava
První utkání fotbalistů Sparty v rámci čtvrteční dvojgenerálky na ligu proti Legii Varšava skončilo remízou 3:3. Všechny góly padly v prvním poločase. Letenští brzy vedli 2:0, ale o náskok přišli a ještě museli dotahovat. Peruánec Grimaldo přispěl skvělým výkonem v úvodní pětačtyřicetiminutovce, do níž nastoupil. Střelecky se prosadil se také Garang Kuol a naskočila i posila z West Hamu Andrew Irving. Druhý zápas stejných soupeřů začal ve 14 hodin. Sledujte ho prostřednictvím ONLINE přenosu na iSportu.

