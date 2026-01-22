Předplatné

ONLINE: Legia - Sparta 0:0. Po úvodní remíze hrají Letenští podruhé se stejným soupeřem

Joao Grimaldo po svém příchodu do Sparty už v přípravě pálí za Letenské
Joao Grimaldo po svém příchodu do Sparty už v přípravě pálí za LetenskéZdroj: X / AC Sparta Praha
Petr Zíka skóroval v generálce Sparty proti Legii Varšava
Garang Mawien Kuol se střelecky prosadil v generálce Sparty proti Legii Varšava
Matyáš Vojta během generálky Sparty s Legií Varšava
Ermal Krasniqi (vpravo) přišel do Legie právě ze Sparty
Garang Kuol centruje v generálce Sparty proti Legii Varšava
První utkání fotbalistů Sparty v rámci čtvrteční dvojgenerálky na ligu proti Legii Varšava skončilo remízou 3:3. Všechny góly padly v prvním poločase. Letenští brzy vedli 2:0, ale o náskok přišli a ještě museli dotahovat. Peruánec Grimaldo přispěl skvělým výkonem v úvodní pětačtyřicetiminutovce, do níž nastoupil. Střelecky se prosadil se také Garang Kuol a naskočila i posila z West Hamu Andrew Irving. Druhý zápas stejných soupeřů začne ve 14 hodin. Sledujte ho prostřednictvím ONLINE přenosu na iSportu.

