Super otočka Jablonce! Pod dohledem Pelty a bývalého ministra… Jak vypadá Sobol?
PŘÍMO Z TURECKA | Působivá otočka z 1:3 na 5:3, o kterou se proti Michalovcům postarali dostřídavající borci, ukončila tréninkový kemp Jablonce v Turecku. Ve druhém poločase se spustil prudký déšť, promrzlí hráči byli rádi, když po generálce na jarní ligový start zapadli do autobusu. „Ještě máme zájem o některé hráče do ofenzivy, ale zatím jsou ve svých klubech,“ nastínil trenér Luboš Kozel.
V Jablonci se víceméně nic nemění. Na soustředění po návratu z vězení opět vyrazil boss (byť už ne většinový majitel) Miroslav Pelta a jeho věrný souputník Karel Březina. „Ahoj hoši,“ zdravil bývalý ministr vlády ČSSD hráče před utkáním u lavičky. Kousek od ní stál celou dobu. S Peltou se dali do řeči znovu v poločase. „Ti nás přejeli,“ ulevil si „Velký čáp“, jenž je pořád s týmem v takřka každodenním kontaktu.
Zahraniční soustředění objíždí rád. Tentokrát se s výpravou usadil v luxusním Kaya Palazzo Golf Resortu v Beleku, kam prý jezdil hrát golf mimo jiné zlínský podnikatel Michal Redl, nechvalně známý (nejen) z trestní kauzy „Dozimetr“.
V generálce viděl energický výkon střídajících, kteří předčili startující jedenáctku. Gólově se prosadili Hollý, Lavrinčík, Cedidla, Polidar a v první půli otevřel skóre Sedláček. Některé trefy padly fakt po hezkých akcích, dohraných z křídla až do finále. „První gól nás možná uchlácholil, pak byl náš výkon moc profesorský. Nebyli jsme v dobrém pohybu a agresivní,“ kritizoval Kozel první půli. Michalovce, pátý celek slovenské Niké ligy, nevypadaly vůbec špatně. Také v jeho dresu hrají prim cizinci.
Sobol má zápasové manko
Za druhý poločas už musel kouč chválit. „Druhá sestava do toho vstoupila aktivně,“ cenil si před pátečním ranním odletem do Prahy. Dá se říct, že Jablonec mizí z Turecké riviéry v pravý čas. Předpověď počasí na další dny není příznivá. Od čtvrtka se ochladilo, má do konce víkendu hodně pršet. České kluby na to musely reagovat přesunutím začátku zápasů. O dvě hodiny posunuli výkop nejen Severočeši, ale také Baník. „Jsme rádi, že se to odehrálo,“ oddechl si Kozel, jenž nasadil na větší část duelu navrátilce Eduarda Sobola.
Velké jméno, velká posila ze Štrasburku s minulostí v Bruggách či ve Slavii. Jeho místo bude tradičně na levém kraji defenzivy. „Je vidět, že prakticky celý podzim nehrál,“ zmínil trenér Ukrajincovo manko. „Ale nedělali jsme ho s tím, že bude za týden na sto procent připravený. Víme, co umí, jakou má kvalitu a zkušenost. Věříme, že se bude zlepšovat. Od začátku jednání z něj čišelo, že se sem chce vrátit. A třeba bude jednou jako Filip Novák, který taky v jeden moment vypadal, že už ani hrát nebude a dneska patří do základu,“ zmínil zkušeného stopera, jenž nastoupil vedle Sobola.