Kozel: Rozhazování milionů? Nechci bourat, co funguje. Máme ještě zájem o…
PŘÍMO Z TURECKA | Ze třetího místa bude se svými svěřenci odrážet tvrdý útok konkurence zezadu. Na bronz v Chance Lize si troufá primárně Plzeň, v závětří za Jabloncem jsou také Karviná s Libercem, nedaleko brutálně investující Olomouc. Co na to Luboš Kozel? Pesimismem netrpí, naopak. V tabulce se dívá spíš odvážně nahoru. „Já bych pořád chtěl, abychom my byli vlčáci. I když nejsme tolik sledovaní, neznamená to, že se nemůžeme rovnat s těmi nejlepšími,“ prohlásil kouč v rozhovoru pro iSport v tureckém Beleku.
Do Jablonce se vrátil kromě Eduarda Sobola také ofenzivní záložník Dominik Hollý, jenž vypadal v generálce proti Michalovcům (5:3) velmi dobře.
„Všichni hráči, kteří přišli, přinesli do týmu něco nového. Plno z nich bude použitelných. Budeme mít zase víc variant. I klukům jako, je on, to může pomoct. Celý podzim nehrával a řeknu na rovinu, že to na něm zatím moc vidět nebylo.“
Stále usilujete o křídelníka Ebrimu Singhateha z Karviné. Vyjde to?
„Máme zájem o