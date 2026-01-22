Posila Sparty z West Hamu v akci: levačku neukázal, některé zvěsti však potvrdil
PŘÍMO Z MARBELLY | Čeká se od něj mnohé, logicky, vždyť poslední rok a půl strávil ve West Hamu United. Skot Andrew Irving má za sebou prvních pětasedmdesát minut ve sparťanském dresu. Proti Legii Varšava, v dopoledním střetu, který skončil remízou 3:3, nepodal raketový výkon. Některé zvěsti, jež ho provázejí, však potvrdil.
Bzučící dron nad hřištěm, na tribunce vedlejšího hřiště v Banúz Football Centre nějakých osmadesát lidí, mezi nimi zajímavá jména. Patrik Berger, dnes agent, Ondřej Čelůstka, Jiří Rosický, samozřejmě také sportovní vedení Sparty, tedy jeho bratr Tomáš se jmenovcem Sivokem.
Letenští si na předposlední den soustředění v Marbelle, kde se chytají na jarní vstup do ligy na Dukle, domluvili dva střety s Legií Varšava, již na podzim udolali v Konferenční lize gólem Angela Preciada.
Ekvádorec už v kádru chybí, zato se předvedli jiní novicové. Pozornost lákal zejména Andrew Irving, pětadvacetiletý střeďák, posila z West Hamu United.
Co ukázal? Vlastně to, co se předpokládalo. I když… Jedna záležitost dopadla jinak, než se čekalo. Při oznámení sestavy bylo uvedeno, že si natáhne kapitánskou pásku, což je úděl nováčků kvůli plnění týmové kasy. Nakonec však vedl mužstvo mazák Jan Kuchta. Klasický šéf Lukáš Haraslín také na něj po utkání halekal z masérského lehátka: „El Capitano!“
Jinak Irving plnil předpoklady. Stoupl si do středu pole, vedle sebe měl mladého Huga Sochůrka, zatím velmi zajímavého i s pohledem na ročník narození 2008. Irving byl většinu času na levé straně, jako kdyby se trenér Brian Priske chtěl přesvědčit, zda by mohl zapadnout vedle Kaana Kairinena.
Ve hře byl, pro míč si chodil často, ukázal, že technicky je na výši. Má také zajímavou přihrávku mezi řady, takové balony poslal kupříkladu v první půli na Jaroslava Zeleného, ve druhé na Matyáše Vojtu. Pro něj také nachystal gólovou šanci, unikl po pravé straně a slabší nohou poslal balon do jasné pozice. Mladý střelec se však neprosadil.
Skotovi na druhou stranu „nechodila“ jeho hlavní zbraň, tedy levačka. Standardní situace nekopal tak působivě jako na tréninku, dvě tvrdé střely mu zablokovala obrana. V úvodní části také dvakrát zbytečně zpomalil akci, musí si navyknout na tempo, což je pochopitelné. Od začátku listopadu absolvoval v Premier League jen nicotných osm minut proti Manchesteru United.
Minimálně na oko výrazněji na sebe upozornila další posila. Křídelník Joao Grimaldo dal gól, na jeden nahrál, na place strávil poločas.
Oba bude zajímavé sledovat dál.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu