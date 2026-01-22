Jedličku nachytal lob i gól z půlky, znovu pálil Jurečka. Jak je na tom Sinjavskij?
PŘÍMO Z TURECKA | Tři góly od polského Widzewu Lodž (2:3) dostal v generálce na vstupní jarní duel na Slovácku brankář Martin Jedlička, velká posila Baníku z Plzně. Navíc se zranil další novic Vlasij Sinjavskij, jenž musel po půlhodině odstoupit ze hry. Nemělo by to však být nic vážnějšího a start levého beka na Slovácku není v tuto chvíli ohrožen. „Soupeř byl velmi kvalitní, prověřil nás v ofenzivě i v defenzivě,“ shrnul trenér Tomáš Galásek. „Co se týká Vlasije, střídali jsme ho z preventivních důvodů. Určitě věříme, že bude do příštího víkendu v pořádku,“ dodal.
Areál hotelu Bellis Deluxe v Beleku se stal místem, kde dal Václav Jurečka třetí gól v přípravě Baníku. Posila z tureckého Rizesporu se vrátila na kemp do země, v níž fotbalové štěstí nenašla. V ostravském dresu to však bývalému nejlepšímu střelci české ligy pálí hodně slušně.
Po dvou trefách do sítě kazašského Aktobe chladnokrevně skóroval i proti Lodži, kdy mu hned v páté minutě připravil pozici parťák z útoku Abdallah Gning. Tohle duo vypadá hodně úderně a může týmu vystřílet záchranu mezi elitou. „Brzký gól nám mohl pomoct, ale chybami jsme dostali soupeře zase na koně,“ líčil trenér Galásek.
Ve druhé půli se pořádně rozpršelo, ale trávník držel a Baník na něm už jen v závěru snížil na 2:3 brankou Matúše Rusnáka z penalty. „Těžko jsme se do nich dostávali,“ přiznal ostravský kouč.
Na brankáře Jedličku třikrát vyzráli španělští legionáři z Widzewu. Dvakrát ho překonal Francisco Alvarez, jednou dokonce parádní ránou z půlky hřiště. Třetí zásah přidal perfektním lobem Angel Baena Perez.
Rozdíloví cizinci tak porazili Baník, který se v sobotu ráno vydá z Turecka na cestu domů.