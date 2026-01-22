Sinjavskij: Baník pořád vylepšoval nabídku. Pardubice odmítl a na křídle už hrát nechce
PŘÍMO Z TURECKA | Neposedné vlasy si zpevní čelenkou a kmitá po lajně. Na podzim to dělal tak dobře, že zaujal i trenéry mistrovské Slavie. Nakonec Vlasij Sinjavskij (29) přestoupil z Bohemians do Baníku, kde je pro něj připraveno místo levého beka. Tuhle pozici miluje. Ve Slovácku to během angažmá viděli jinak, proto odešel. Jeho schopnosti naplno rozkvetly až u „klokanů" a kouče Jaroslava Veselého. „Dali mi tam důvěru a prostor," ocenil reprezentant Estonska v rozhovoru pro web iSport.
Generálku na jarní ligový start Vlasij Sinjavskij nedohrál. Po třiceti minutách duelu s polským Widzewem Lodž (2:3) po pádu odstoupil kvůli bolesti ramena. „Nevím, co s tím je. Doufám, že to nebude nic vážného. Pro jistotu jsem ale vystřídal,“ uvedl. Další víkend na Slovácku by neměl v základní sestavě Galáskovy party chybět.
V Bohemians jste byl pouze půl roku a už jste v Ostravě. Nepřišel další přestup moc rychle?
„Já ale nechtěl měnit klub. Bylo to tak, že jsem chtěl zůstat v Bohemians. Pak přišla nabídka z Baníku, která byla pro mě i pro Bohemku výhodná. Klub řekl, že to nechá na mně.“