Předplatné

Sinjavskij: Baník pořád vylepšoval nabídku. Pardubice odmítl a na křídle už hrát nechce

Vlasij Sinjavskij v dresu Baníku Ostrava
Vlasij Sinjavskij v dresu Baníku OstravaZdroj: FC Baník Ostrava
Vlasij Sinjavskij v dresu Baníku Ostrava
Záložník Bohemians Vlasij Sinjavskij v souboji s Michlem Beranem z Olomouce
Dominik Kostka z Mladé Boleslavi stíhá Vlasije Sinjavského z Bohemians
Ve Slovácku se Vlasij Sinjavskij cítil špatně využívaný
Ve Slovácku se Vlasij Sinjavskij cítil špatně využívaný
6
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

PŘÍMO Z TURECKA | Neposedné vlasy si zpevní čelenkou a kmitá po lajně. Na podzim to dělal tak dobře, že zaujal i trenéry mistrovské Slavie. Nakonec Vlasij Sinjavskij (29) přestoupil z Bohemians do Baníku, kde je pro něj připraveno místo levého beka. Tuhle pozici miluje. Ve Slovácku to během angažmá viděli jinak, proto odešel. Jeho schopnosti naplno rozkvetly až u „klokanů“ a kouče Jaroslava Veselého. „Dali mi tam důvěru a prostor,“ ocenil reprezentant Estonska v rozhovoru pro web iSport. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

Generálku na jarní ligový start Vlasij Sinjavskij nedohrál. Po třiceti minutách duelu s polským Widzewem Lodž (2:3) po pádu odstoupil kvůli bolesti ramena. „Nevím, co s tím je. Doufám, že to nebude nic vážného. Pro jistotu jsem ale vystřídal,“ uvedl. Další víkend na Slovácku by neměl v základní sestavě Galáskovy party chybět.

V Bohemians jste byl pouze půl roku a už jste v Ostravě. Nepřišel další přestup moc rychle?
„Já ale nechtěl měnit klub. Bylo to tak, že jsem chtěl zůstat v Bohemians. Pak přišla nabídka z Baníku, která byla pro mě i pro Bohemku výhodná. Klub řekl, že to nechá na mně.“

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů