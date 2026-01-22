Priske hodnotí soustředění: Fyzicky vypadáme výborně. Penxa? Všechny nás to ranilo
PŘÍMO Z MARBELLY | Výhra 1:0 v souboji silnějších výběrů a remíza 3:3 v bláznivém střetnutí, v němž oba kluby ukázaly junáky, uzavřely soustředění fotbalistů Sparty v Marbelle. Proti Legii Varšava si Pražané zahráli dvakrát, občas to pořádně zajiskřilo. „Ale viděl jsem dost věcí v útoku i obraně, které mi dávají dobrý pocit před sezonou,“ vykládal kouč Brian Priske kolem čtvrteční čtvrté odpoledne v Banús Football Centre.
Když hodnotil dny ve Španělsku, jednou se velmi výrazně zakabonil - a to když přišla řeč na těžké chvíle mladíka Ondřeje Penxy, jenž si drsně poničil koleno a čekají ho měsíce bez fotbalu. „Opravdu nás to ranilo, celou kabinu,“ netajil trenér Letenských Brian Priske
Jaká zranění vás nejvíce trápí?
„Hlavně Penxa, je to mladý, nadějný kluk, který už těžké zranění měl. Vrátil se, debutoval, těšil se na slibnou budoucnost, teď je tady další překážka, kterou musí překonat. Pak je tu Marty Suchomel. Jde o ruku, tak nám bude chybět omezenou dobu, jenže i pro něj je to těžké. Veljko Birmančevič odjel do Prahy na vyšetření problému, který však máme podle našeho názoru pod kontrolou.“
Kdy se vrátí Jakub Martinec a Emmanuel Uchenna, kteří se poslední den připravovali individuálně?
„Kuba byl pár dnů nemocný, ve čtvrtek absolvoval první trénink. Uche měl plán, že s námi tady v Marbelle bude trénovat víc, ale prostě to trvá déle. Lékaři mi řekli, že by měl být připravený v pondělí. Pokud všechno půjde dobře, bude k dispozici pro zápas na Dukle. V Praze se k nám připojí také Elias Cobbaut.“
Omezený čas dostaly proti Legii dvě posily. Proč hrál Joao Grimaldo pouze poločas?
„Grimaldo ještě není fyzicky úplně připravený, připojil se později. Vrátil se po dlouhé pauze, měl dva měsíce dovolené, musí zlepšit kondici. Přesto ukázal, že je připraven podávat velké výkony.“
Jaký je plán s mladíky?
Co útočník Matyáš Vojta?
„Absolvoval celou přípravu, což mu pomáhá. Je to Čech, takže má dobré vztahy, v týmu už se zabydlel. Jenže pro první zápas s Duklou je suspendován kvůli čtyřem žlutým kartám, proto zůstal na lavičce. Chtěli jsme se ujistit, že Honza Kuchta i Albion Rrahmani jsou fit, jsou to útočníci, kteří budou bojovat o místo na Dukle. Vojta vypadá fyzicky velmi dobře.“
Lukáš Haraslín říkal, že toho má plné zuby. Byla příprava těžká?
„Fyzicky vypadáme opravdu výborně. Dobrá intenzita byla v trénincích, v obou zápasech, spousta rychlých běhů, sprintů i celková vzdálenost v pořádku. Víme, že první zápasy v lize budou těžké, hřiště budou náročná vzhledem k aktuálnímu počasí v Česku.“
Zápasy s Legií byly rozdílné. Čím to bylo?
„Myslím, že když se podíváte na sestavy, dalo se očekávat, že první bude trochu otevřenější, protože u nás i u Legie bylo několik mladých hráčů. Pak to může skončit trochu divočejším průběhem, což se stalo. Potom přišlo druhé utkání s vysokou úrovní na všech pozicích, oba jsme nastoupil i v silném složení. S oběma jsem spokojený, i když musíme vzít v úvahu, že po třech týdnech mohou být nohy i mysl trochu těžší. To znamená, že možná sem tam uděláte špatné rozhodnutí.“
V prvním utkání nastoupili čtyři zelenáči, ve druhém Lewis Azaka, dokonce ročník 2009. Jaké s nimi máte další plány?
„Někteří se připojí k béčku, další zůstanou v devatenáctce, ale pár z nich určitě bude někdy trénovat s prvním mužstvem. Záleží na našem i jejich programu. Ukázali potenciál, je třeba pokračovat v jejich rozvoji.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu