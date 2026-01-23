Volal Pelta… Hned jsem řekl, že se vrátím, líčí Sobol. Usadí se na jihu Francie

Předplatné

PŘÍMO Z TURECKA | Už jste asi nečekali, že ho uvidíte v české lize, co? Ani Eduard Sobol (30) s touto variantou nepočítal. „Upřímně, vůbec ne,“ pousmál se zkušený levý obránce a bývalý reprezentant Ukrajiny v rozhovoru pro iSport. Z Jablonce a ze Slavie se rozletěl do světa, má za sebou (skvělou) štaci v Bruggách, zahrál si za Genk a Štrasburk. Po telefonátu Miroslava Pelty je zpátky na severu Čech, kde odehrál v ročníku 2018/19 jednadvacet utkání.

Jak se cítíte na konci náročné zimní přípravy?
„Obecně dobře, ale samozřejmě potřebuju nějaké věci zlepšit. Dlouho jsem nehrál, mělo by to být každým dnem lepší a lepší. Musím si také zvyknout na tým a herní principy. Ještě máme pár dnů do startu soutěže. Jsem si jistý, že budu na první zápas připravený.“

Změnil jste se jako hráč po odchodu z Česka?
„Určitě. Působil jsem v Belgii, ve Francii. Nabral jsem plno zkušeností, ale každým dnem se snažím zlepšovat. Když zavolal Jablonec s možnosti k návratu, řekl jsem hned ano. Zažil jsem tady dobré období, fajn momenty. Jsem šťastný, že jsem zpátky.“

Je pravda, že vám zavolal přímo boss Miroslav Pelta?
„Ano. Volali jsme si. Máme dobrý vztah. Dám klubu sto procent, abychom byli společně úspěšní. Z tehdejšího kádru tu jsou pořád Chram (Jan Chramosta), Hanuš (brankář). V týmu je dobrá parta. Snažíme se hrát fotbal s balonem, což mám rád. Užívám si každý den se spoluhráči, s trenéry.“

Kde se vlastně cítíte doma?
„Pravděpodobně se jednou usadím na jihu Francie. Tam se mi opravdu líbí. Těším se na to.“

Ve Štrasburku jste si na podzim moc nezahrál, vytlačili vás mladší konkurenti. Racing se stal jakousi farmou Chelsea, že?
„Kluby mají stejného majitele, který začal investovat hodně peněz do mladých hráčů. Neřekl bych, že jde o béčko Chelsea, nicméně jsou tam kluci, kteří se připravují na možný přechod do Anglie. Pro klub je to dobře. Ve Štrasburku se staví nový stadion, mužstvo bojuje o evropské poháry. Jde to nahoru.“

