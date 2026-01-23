Tělocvikář, běžec, (ne)střelec. Na gól radši nahraju, tvrdí Cupák. V Turecku má premiéru
PŘÍMO Z TURECKA | Na podzim vtrhl do první ligy jako tajfun, s pěti góly se stal podle redaktorů iSportu objevem soutěže. Další premiéru prožívá Michal Cupák (27) v zimě. Poprvé v kariéře vyrazil s fotbalem na soustředění do tepla. Užívá si luxus hotelu Limak Deluxe v Beleku včetně regenerace. „V Kroměříži jsme na delší pobyt nikam nejezdili, měli jsme dobré podmínky přímo na stadionu,“ vypráví produktivní záložník Zlína v rozhovoru pro iSport. I když už je z něj profík, udržuje si dvouhodinový úvazek týdně na základní škole jako učitel tělocviku. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Už jste byl někdy v Turecku?
„Ne, jsem tu poprvé. Hotel je krásný, byli jsme se podívat i ve městě. Jsem spokojený. Je to super, něco jiného než v domácích podmínkách. Člověk vypadl ze zimy, která od začátku ledna ve Zlíně panovala. Navíc se můžeme připravovat na přírodních terénech. Když jsem hrál v Kroměříži, pořád jsem chodil dopoledne učit. Odpoledne jsem býval na tréninku lehce unavený z práce. Teď se soustředím vyloženě na fotbal.“
Naučil jste se lépe regenerovat?
„Nic nového jsem asi neobjevil. Ale samozřejmě si dopřávám kvalitnější regeneraci, aby si nohy odpočinuly. Využívám saunu, masáže.“
Do ligy jste vletěl jako velká voda, začal jste ihned dávat góly. Přitom jste hrával ještě v minulé sezoně MSFL. Jak se vám to povedlo?