TOP český talent Panoš. Otec o jeho ambicích i cestě: Je trochu zvláštní druh
Marek Matějovský z něj byl unešený, když ho před lety v Mladé Boleslavi sledoval na letním kempu mladých. Širší veřejnost ohromil, když v 16 letech, v srpnu 2024, vstřelil v předkole Evropské ligy nádherný gól proti Kryvbasu. Plzeňský záložník Jiří Maxim Panoš (18) obhájil prvenství v tradičním seriálu Sportu TOP 50 českých talentů. Zvítězil před sparťanem Ondřejem Penxou (18) a Kryštofem Čížkem (18) z Hoffenheimu. „Každého takového ocenění si vážíme," říká Jiří Panoš starší, když exkluzivně pro Sport popisuje leckdy trnitou cestu nadaného potomka.
Jiří Panoš patří na hřišti odmala mezi zajímavé úkazy, talentem vždy vyčníval nad vrstevníky. „Máte pravdu. Je to trošku zvláštní druh, nepůsobí jako český fotbalista,“ usmívá se Jiří Panoš starší, když pro Sport vypráví o svém chlapci.
Levonohý záložník oslavil v listopadu osmnáctiny, druhou sezonu patří do kádru plzeňského áčka. Ačkoli prožil složitý podzim, sbírá ceny pro největší české talenty. V tradiční anketě Sportu ho trenéři dorosteneckých ligových a reprezentačních celků podruhé za sebou vybrali na první místo.
„Sledujeme veškeré dění okolo Jirky, celou kariéru s ním dost prožíváme. Každého takového ocenění si vážíme,“ děkuje Panoš starší.
„Máme za něj samozřejmě radost, těší nás, že byl takto oceněný právě náš odchovanec. Je to mimořádně talentovaný hráč a uděláme společně maximum pro jeho další rozvoj. Během soustředění ve Španělsku podepsal s klubem novou smlouvu, což dokazuje, že naše plány jsou dlouhodobé,“ doplňuje Martin Vozábal, sportovní ředitel Plzně.
Panoš debutoval v áčku Plzně už v 16 letech. Miroslav Koubek ho před rokem a půl nečekaně hodil přímo do vody – mladého odchovance nasadil do základu v předkole Evropské ligy proti Kryvbasu. V Košicích nastoupil v srpnu 2024 a ohromil nádherným gólem zdálky, přispěl k výhře 2:1.
„V 99 procentech jsme na všech jeho zápasech, tohle bylo to úžasné. Je velký kliďas, divíme se, že se nestresuje. Když nastoupí do zápasu Evropské ligy, je v klidu, nebojí se. Hodně věří sám v sebe,“ vyzdvihuje Panošův otec.
„Krotit jsme ho potom ani moc nemuseli. Ví, za čím si jde. Nějaké klukoviny, diskotéky, restaurace, to vůbec. Až v osmnácti byl na prvním maturáku, pil tam vodu a colu,“ usmívá se.
Hlavní cíl je prosadit se v Plzni
Po úchvatném kousku proti ukrajinskému soupeři se čekala prudká jízda směrem mezi úplnou fotbalovou elitu. Jenže vývoj Panošovy kariéry není tak jednoduchý. Mladé dospívající tělo si potřebuje zvykat na maximální zátěž. Bohužel ho výrazně přibrzdily zdravotní problémy, kvůli kterým vynechal prakticky celý podzim. Mládežnický reprezentant bral antibiotika a musel počkat, až budou všechny testy v pořádku a dostane od lékařů zelenou k plnému návratu na hřiště.
„Těžké období to samozřejmě bylo. Upřímně, v tu dobu jsme na fotbal vůbec nemysleli, hlavní je zdraví. Naštěstí se během posledních dvou měsíců dal do kupy, teď je ve stoprocentní formě. Hlavním cílem je prosadit se ve Viktorce. Pořád je mladý, doufáme, že následující půlrok ukáže, že na to má,“ doufá Panoš starší.