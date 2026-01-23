Předplatné

Životní gól majitele Plzně: obří akcí si Strnad pojistil „titul“ mezi nejbohatšími Čechy

Nejbohatší Čech Michal Strnad, který vlastní i fotbalovou Plzeň, vstupem na burzu zdvojnásobil své jmění
Je suverénně nejtěžším kalibrem mezi „velkými kluky“, kteří si v poslední době pořídili do svých impérií tuzemské fotbalové kluby. Michal Strnad svým příchodem do Plzně dostal Viktorii ekonomicky na úroveň pražských „S“ vlastněných mocnými byznysmeny Danielem Křetínským a Pavlem Tykačem a umazal jeden možný handicap v boji o titul. Sám se na první místo už dostal – právě v žebříčku nejbohatších Čechů. Čerstvě totiž udělal hotové terno: po čerstvém vstupu svého holdingu CSG na burzu zdvojnásobil své jmění!

Tomu se říká rána přímo na komoru. O nikom jiném z domácího byznysu se tento týden nemluví víc než o hlavě zbrojařského, průmyslového a technologického giganta Czechoslovak Group (CSG). Stojí za tím obrovský obchod s jeho akciemi. Strnad se rozhodl poskytnout jejich část nejprve v neveřejném úpisu (IPO), v pátek ráno se pak objevily volně obchodovatelné na amsterdamské burze i na té pražské v rámci neregulovaného trhu Free Market.

V obou případech se o ně strhla rvačka a cena akcií se v Amsterdamu okamžitě zvedla o více než 26 % a v Praze posléze až téměř o 40 %. Během dne ale došlo také na očekávanou mírnou korekci. Úpisem akcií, který vzbudil zájem (nejen) v celé Evropě, CSG překonala tržní hodnotu ČEZ a stala se nejhodnotnější českou firmou.

Strnadovo jmění se pak zvýšilo na částku pohybující se mezi 728 až 764 miliardami korun. Tím podle ekonomických expertů výrazně odskočil v „tabulce“ nejbohatších Čechů Renátě Kellnerové vlastnící skupinu PPF, jejíž jmění je odhadováno na 375 miliard korun, i Křetínskému či Tykačovi.

Už jen Strnadův vstup do Plzně přinesl možnosti expanze, která se může projevit na transferovém trhu. Nyní by teoreticky klub mohl mít ještě lepší výhledy. Boss Viktorie Adolf Šádek před startem jarní části Chance Ligy také mluvil o nové éře, zároveň však zopakoval, že na západě Čech nechtějí jít cestou bezuzdného utrácení a roztáčení finanční spirály. Ani se Strnadovými miliony, respektive miliardami.

„Naše politika zůstává stejná. Určitě po nás nechce utrácet peníze, když je utrácet nemusíme. Na druhou stranu – když to bude nutné a budeme je potřebovat utratit, tak je utratit můžeme,“ řekl Šádek. „Abych dostal pokyn, že musíme koupit to nejdražší, protože jsem jeden z nejbohatších, takhle ta věc určitě není. Chovat se takhle asi nebudeme. Ale budeme si v nadsázce umět koupit hráče, jakého chceme, bez ohledu na to, kolik stojí,“ dodal.

Možnosti tu jsou…

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

