Kováč se o své místo nebál: Věděli jsme, že budeme schytávat facky. Co mu vyčítal Nezmar?
PŘÍMO Z MARBELLY | Modrobílý tým je pod jeho vedením – čas od času – jako fackovací panák. Propady v derby s Jabloncem, průšvih v poháru, nedotažení průniku do elitní společnosti v posledním utkání minulého ročníku. Přesto se Liberec zvedá, což na podzim jasně ukázal. „Na TOP 6 myslíme,“ říká kouč Radoslav Kováč, společně s šéfem klubu Janem Nezmarem a majitelem Ondřejem Kaniou tvář projektu, který můžeme nazvat Nový Slovan. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Vede mladé pušky, jež pravidelně zvyšují svou cenu. Jména jako Ange N’Guessan, Ermin Mahmic a další lákají mocné. Slovan se navíc během podzimu dostal do výsledkového rozpuku. Radoslav Kováč dál pendluje mezi Prahou a Libercem, přesto neztrácí elán do trenérského řemesla. „Žeru to pořád stejně,“ vyprávěl během soustředění v Marbelle v rozhovoru pro deník Sport a Ligu naruby.
Majitel Liberce Ondřej Kania napsal na sociální sítě, že má z vás a Jana Nezmara šediny. Co mu to provádíte?
„Opravdu? Myslím, že už tolik nemá – že to zvládá, protože situace se maličko zlepšila. Na začátku byl směr složitý, především co se týče sportovní stránky, ale teď se ustálil. Věřím, že nejsme na konci cesty a bude to lepší a lepší. My Ondrovi práci dáváme, ale on nám také velmi dobrou zpětnou vazbu.“
Nutíte ho, aby přihodil peníze do rozpočtu?
„To je práce hlavně pro Honzu Nezmara. On drží budget, co se týče přestupů a dalších výdajů. Mě až tolik nezajímá, kolik hráči stojí, jaké mají platy, ale výkon na hřišti, mentalita, profesionalita a charakter.“
Mluvíte o posunu. Jaký byl tedy rok a půl v Liberci?
„Udělal jsem správný krok, ale o tom jsem byl vždycky přesvědčený. Věděl jsem, že Honza Nezmar má zkušenosti, nebude panikařit. Chceme výsledky, také chceme rozvoj hráčů a postupné budování klubu, který bude konkurenceschopný na nejvyšších příčkách.“
Půjdete tedy po Slavii, Spartě?
„Asi je brzy vyloženě konkurovat těm největším, navíc jsou tam další velké kluby jako Plzeň a Baník, i když ten nemá dobrou sezonu, ale na TOP 6 v republice určitě potenciál má. Všichni navyšují budget, vidíte to sami. Vlastně nereálné koupit někoho třeba mezi Libercem a Pardubicemi. Najednou se bavíte o třiceti, čtyřiceti, padesáti milionech. Částky jsou závratné, proto rozhoduje, kdo jaký má skauting. V tomhle směru jsme na tom dobře.“
Máte náskok i tím, že Ondřej Kania je v klubu už dva roky?