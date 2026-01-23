Slovácku zničilo generálku počasí, Vaškovi koukala kost z obličeje. Co posily z Prahy?
PŘÍMO Z TURECKA | Z nebe vytrvale padaly provazce deště, do toho se přidal silný vítr a na Turecko citelný chlad. Takovou generálku na ligu fakt nechcete. Slovácko ji proti makedonskému FK Sileks absolovalo zhruba pětasedmdesát minut, pak rozhodčí po dohodě obou klubů duel za stavu 2:1 ukončil. „Vůbec nemá smysl ten zápas hodnotit,“ ulevil si totálně promočený a promrzlý kouč Roman Skuhravý.
Plány s otestováním formy a ideální sestavy na Baník, proti němuž startuje Slovácko příští neděli jarní boje o záchranu, zhatilo počasí. Na Tureckou riviéru extrémně nepříznivé. Hráči během utkání vystřídali dvě hřiště, více než poločas se na zavodněné ploše hrát nedalo. Nakonec obvyklý fotbalový čas ani nedoběhl do konce. „Chtěli jsme to odehrát, ale podmínky byly brutální. Bylo to spíš o tom to odběhat,“ shrnul v rozhovoru pro deník Sport trenér Roman Skuhravý, který duel s pátým celkem makedonské ligy statečně sledoval na protější straně od lavičky.
Stříšku nad hlavou neměl a podle toho taky vypadal. Jako vodník. „Nikdo se nás za týden nebude ptát, jestli jsme měli v posledním zápase psí počasí,“ nestěžoval si kouč, jehož na soustředění v Turecku nejvíc štvala jiná věc než déšť, vítr a zima.
Ošklivá zlomenina stopera
Mrzelo ho zranění elitního stopera Filipa Vaška, jenž si v souboji s protihráčem z Čukarički zlomil nos. Ale šeredně. „Koukala mu z obličeje kost,“ líčil otřesný zážitek sportovní manažer Veliče Šumulikoski. „Měl jsem dvakrát zlomený nos, ale takovou otevřenou zlomeninu jsem ještě neviděl,“ připojil se Skuhravý.
Slovenský obránce si čtyři dny poležel v nemocnici. S výpravou zůstal, závěr pobytu strávil na hotelu. Na hřiště se vrátí až zhruba za měsíc. „Fíly je mi velice líto, vypadal velmi dobře. Byl připravený. Je to pro nás klíčový hráč,“ povzdechl si kouč, jenž v prvním poločase opět využil na špici útoku rychlíka Milana Petrželu a bijce Vlastimila Daníčka. Klasický forvard Michael Krmenčík šel do akce až po pauze.
Krmenčík vyhrál souboj hroťáků
Právě on vyhrál v zimě interní souboj hroťáků, trenér mu dal přednost před legionáři Markem Kvasinou a Žanem Medvedem. Oba už jsou pryč, na jaře to bude vpředu ležet na bývalém reprezentantovi a alternujících typech ze zálohy. Problém nicméně přetrvává, nepovedlo se ho personálně vyřešit.
V generálce se trefili krajní bek Petr Reinberk a křídlo Pavel Juroška, vracející se po vleklém zranění. „I v tréninkovém procesu je znát, že vidět soupeřovu bránu je pro nás složitější,“ poznamenal Skuhravý. „Ale věřím, že máme hráče, kteří budou dávat góly. Krm (Krmenčík) vypadal v celé přípravě velice dobře. Tvrdě pracoval. Uvidíme, jak ho to odmění v sezoně. To, jak jsem na něj útočil, padlo na úrodnou půdu“ ocenil přístup bývalého hráče Plzně či Slavie.
Posily ze Sparty i Slavie
Poslední tým Chance ligy ještě očekává příchod střeďáka Romana Horáka ze širšího kádru Sparty. Objevit by se mohl na Moravě příští týden po návratu ze soustředění Letenských v Marbelle. „Věřím, že je správný čas, aby se objevil v lize. O jeho potenciálu nepochybuju,“ sdělil Skuhravý. „Moc bych si přál, aby to dopadlo,“ dodal.
Proti Sileksu ho naštval přístup dalšího novice, dvacetiletého křídelníka Adoniju Ouandy ze Slavie. Nelíbilo se mu, jak se prezentoval v prvním poločase. „Dlouho neměl praxi s týmem. Může teď zažívat určitý propad, ale proti Honvédu vypadal velmi dobře,“ připomněl Kanaďanův předchozí, daleko lepší výkon.