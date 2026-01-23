Nedvěd přemlouvá Daridu! V pondělí máme schůzku, potvrdil hráč. Pomůže v baráži?
PŘÍMO Z TURECKA | Chystá se velký comeback? Reprezentační manažer Pavel Nedvěd se pokusí přemluvit pro baráž o MS Vladimíra Daridu (35), záložníka Hradce Králové a bývalého kapitána národního týmu! Prohlásil to v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Zkušený středopolař v Turecku, kde je s klubem na zimním soustředění, kontakt v rozhovoru pro iSport potvrdil. S Nedvědem se záhy sejde. „V pondělí máme schůzku,“ informoval. Citlivou věc více rozvádět nechtěl.
Pětatřicetiletý Darida ukončil reprezentační kariéru po EURO 2021 a své rozhodnutí později několikrát zopakoval. Hodlal v posledních letech své plodné kariéry trávit víc času s rodinou a během pauz se věnovat odpočinku, regeneraci. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by svůj verdikt změnil. Jenže odmítnete laso od držitele Zlatého míče, který je zároveň jedním z nových šéfů Hradce Králové? Tedy záložníkovým nadřízeným?
Už po víkendu může být jasněji. Oba muži se sejdou a promluví si. „Máme dost věcí na probírání. On je zároveň jedním ze spolumajitelů Hradce, takže bude o čem mluvit,“ nastínil Darida. Další komentář k atraktivnímu tématu nepřidal. Nehodlá předjímat, počká si, co z debaty „vyleze“. „Zkusme to obejít,“ požádal slušně. „Vláďa mi říkal, že s ním chce Pavel mluvit,“ uvedl kouč David Horejš. „Nevidím na tom nic špatného. Podle mě se spíš budou bavit o Hradci Králové. Ale je to spíš otázka na něj. Když jsme se o tom bavili, říkal, že už si v reprezentaci svoje odehrál.“
Na reprezentaci pořád má
Každopádně výkonnost na „repre“ pořád má. V Chance lize byl na podzim vynikající, nastřílel šest gólů a dotáhnul „Votroky“ na průběžné sedmé místo. Sám takovou parádu nečekal. „Upřímně můžu říct, že to bylo nad očekávání,“ přiznal sympaticky. „Střelecky se mi dařilo asi jako nikdy. Jsem strašně rád, že se veškeré představy, se kterými jsem do Hradce šel, naplnily. Podzim jsem si užil. Líbí se mi, jak je tým a celý klub nastavený. Snad to takhle bude pokračovat,“ přál si.
Po příchodu z Řecka se rychle adaptoval a hned se zařadil mezi klíčové borce Horejšovy party. Ocenili to i redaktoři deníku Sport a iSportu. Pro většinu z nich byl rodák z Plzně nejlepším hráčem a tvůrcem hry první poloviny soutěže. „Potěší to,“ nezapíral. „Je hezké, že si někdo všimne úsilí a výkonů na hřišti. O to větší je teď tlak na mou osobu. I ode mě samotného. Budu chtít ty výkony opakovat a nejít pod tuhle laťku,“ naložil si na svá bedra těžký úkol.
Na jaře ho bude plnit bez parťáka ze středu pole Toma Slončíka, se kterým si dokázal v zápasech vyhovět. Oběma to pálilo nejvíc z celého mužstva. Jenže mladého dravce si v zimě stáhla do přípravy mateřská Plzeň. Východočechům bude na jaře chybět. „Hrálo se mi s ním dobře. Slon je velmi inteligentní fotbalista. I mimo hřiště je dobře nastavený kluk. Hrozně rád budu sledovat jeho vývoj. Působení s ním jsem si tady užil.“
Bláznivé nákupy? Do investic se musí jít
První půlrok po návratu ze zahraničí zvládl Darida brilantně, byť šla podle něj úroveň první ligy hodně nahoru. „Je to skok. Vidím, kam se český fotbal posunul a jsem za to rád. Prostředí se očistilo, je pozitivní. Lidé chodí, do klubů přichází noví majitelé, Slavia a Sparta nakupují kvalitní hráče z ciziny, na což se snaží reagovat další týmy,“ sdělil na kempu v Turecku.
Přestupové sumy na tuzemské scéně jsou už prý na hraně. Zároveň podotkl, že je to nutnost, aby se tuzemský fotbal dál posouval směrem k západní Evropě. „Do těchto investic se musí jít,“ domníval se bývalý hráč Herthy Berlín, Freiburgu či Arisu Soluň. Upozornil však na jedno úskalí. „Pak to bude těžké pro české hráče. Budou se muset o to víc snažit, aby se dostali z mládeže do áčka.“
Hradec se zatím do žádných ekonomických dostihů nepustil. Ačkoliv má rovněž silného majoritního vlastníka, kterým je byznysmen Ondřej Tomek. „Momentálně je v pořádku jednat s rozvahou. Majitelé chtějí klub posunovat postupně. Asi není na pořadu dne najednou vyházet miliony za nové hráče, když máme něco, co zatím funguje.“
Samotný Tomek se vydal za hráči na soustředění k moři, strávil s nimi pár dnů. „Je hezké, když si majitel jenom nekoupil další firmu, kterou bude řídit z kanceláře,“ ocenil Darida. „Vůči týmu to byl pozitivní krok. Vážíme si ho,“ ujistil.