Kouč Horejš o lotyšském střelci či trejdu s Teplicemi: Jaro zahájíme v plné síle
PŘÍMO Z TURECKA | Po podzimu přišel o tři opory – Elbela, Slončíka a Sojku. Do toho požádal o odchod do Teplic záložník Petr Kodeš, kapitán a jedna z duší týmu. Těžká písemka čeká na jaře kouče Davida Horejše a fotbalisty Hradce Králové. Zatímco konkurence masivně investuje do kádru, „Votroci“ se pod novými majiteli zatím drží stranou. „Ještě potřebujeme posílit,“ přiznal trenér sedmého celku Chance Ligy. Na cestě má být jeden hráč z ciziny.
Závěr soustředění v Turecku negativně ovlivnilo deštivé počasí. Zažil jste tady něco takového?
„Když jsem tu byl jednou s Budějovicemi, dopoledne nám sněžilo. Ale odpoledne vysvitlo sluníčko a bylo krásně. Tyhle provazy deště, které nám znemožňovali trénovat, zažívám poprvé.“
Nebudete na jaře po ztrátách opor slabší?
„Odešli nám tři hráči ze základu. Na druhou stranu přišel Dan Trubač a vypadá to, že si ponecháme Viktora Zentricha. Ještě potřebujeme posílit, s vedením se o tom bavíme. Snad se nám do začátku jara povede přivést minimálně jednoho hráče. Doufám, že se během příštího týdne posily ze zahraničí dočkáme.“
Proč do toho klub finančně nešlape jako konkurence?
„Každý si zvolil nějakou cestu. My jsme nedávno založili skautské oddělení. Některé kluby jsou v tomto dál. Musíme být trpěliví. Když dáme za někoho velké peníze, musí to být trefa. To je podstatné. Nechceme střílet do větru, ale ty hráče dobře vytipovat, aby byli platnými posilami pro tým. Musí se udělat správné rozhodnutí. Pokud se to povede, myslím, že nebude pro majitele problém vyndat ty peníze.“
Co vůbec říkáte na to, jaké peníze začaly v českém fotbale lítat za přestupy?
„My na to nejsme zvyklí, je to pro nás něco nového.