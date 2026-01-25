Baník? Teď bych to asi nevzal, říká Čihák. Hradec přestup stopera hned zatrhl
PŘÍMO Z TURECKA | Po podzimu, který mu pokazilo zranění, nepočítal s tím, že se stane žhavým zbožím na trhu. Přesto Baník nabídl za Filipa Čiháka (26) zhruba dvacet milionů korun. Vedení fotbalového Hradce Králové ovšem lákavou nabídku odmítlo a hráč je s tím v míru. „Od klubu jsem dostal informaci, že přestup není reálný, takže jsem se ani k nějakému přemýšlení nedostal,“ popisuje stoper v rozhovoru pro web iSport.
Lákalo vás vůbec jít do Baníku, který je v tabulce dole a hraje o záchranu?
„V této sezoně asi ne…Zájem mě ale překvapil. Kvůli zraněním, která jsem měl, jsem nic takového teď v zimě neočekával. Pro mě byl podzim nic moc. V Třinci mě trefil protihráč nohou do hlavy, tomu nepředejdete. Prostě to úplně nevyšlo. Už jsem ready na sto procent. Doufám, že jaro bude lepší.“
Hrával jste v sousedních Pardubicích, což je největší rival „Votroků“. Dává vám někdo pocítit, že jste „zběhl“?
„Rivalitu samozřejmě pociťuju, mezi fanoušky je velká. Protější kotel mi to dává pocítit, ale není to nic hrozného. Nový majitel Pardubic se vydal cestou, že chce tým co nejdříve posílit, takže tam začali rozhazovat. I kluci z týmu, se kterými jsem se bavil, z toho byli překvapení. Nikdo nečekal, že se stane něco takového. Ale pro klub je to samozřejmě dobré. My jako hráči jsme rádi, že se podmínky v české lize zvedají. Kvalita půjde nahoru.“
Fotbalově jste vyrostl v Plzni, něco jste za Viktorii odehrál. Co návrat do Štruncových sadů?
„Kdyby nabídka přišla, z mé strany to určitě nereálné není. K městu a klubu mám pořád blízko. První poločas s Portem jsem sledoval. Je unikát, co Plzeň dokáže v Evropě zvládat. Druhou půli už jsem neviděl. Po vyloučení (Matěje Vydry) jsem si myslel, že už to nebude nic velkého. Ale kluci to zase odmakali a na konci měli smůlu, že přišli o vítězství. Ale postoupili, takže bude panovat spokojenost. Jsem zvědavý, co bude dál.“
Neoslabil Hradec přes zimu?
„Myslím, že máme silný mančaft. Odešli sice Sojkič (Alexander Sojka) nebo Slon (Tom Slončík), ale máme dost široký kádr, abychom si s tím poradili. Nahradíme je.“
Třeba lotyšským útočníkem Markem Regžou z Rigy?
„Je vidět, že má skvělý výběr místa ve vápně. Na tréninku ho to tam trefuje a on umí být chladnokrevný v zakončení. V přátelácích jsme ho zatím tolik nevyužili, jak bychom asi chtěli. Věřím, že bude gólový a pomůže nám.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu