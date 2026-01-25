Předplatné

Baník? Teď bych to asi nevzal, říká Čihák. Hradec přestup stopera hned zatrhl

PŘÍMO Z TURECKA | Po podzimu, který mu pokazilo zranění, nepočítal s tím, že se stane žhavým zbožím na trhu. Přesto Baník nabídl za Filipa Čiháka (26) zhruba dvacet milionů korun. Vedení fotbalového Hradce Králové ovšem lákavou nabídku odmítlo a hráč je s tím v míru. „Od klubu jsem dostal informaci, že přestup není reálný, takže jsem se ani k nějakému přemýšlení nedostal,“ popisuje stoper v rozhovoru pro web iSport.

Lákalo vás vůbec jít do Baníku, který je v tabulce dole a hraje o záchranu?
„V této sezoně asi ne…Zájem mě ale překvapil. Kvůli zraněním, která jsem měl, jsem nic takového teď v zimě neočekával. Pro mě byl podzim nic moc. V Třinci mě trefil protihráč nohou do hlavy, tomu nepředejdete. Prostě to úplně nevyšlo. Už jsem ready na sto procent. Doufám, že jaro bude lepší.“

Hrával jste v sousedních Pardubicích, což je největší rival „Votroků“. Dává vám někdo pocítit, že jste „zběhl“?
„Rivalitu samozřejmě pociťuju, mezi fanoušky je velká. Protější kotel mi to dává pocítit, ale není to nic hrozného. Nový majitel Pardubic se vydal cestou, že chce tým co nejdříve posílit, takže tam začali rozhazovat. I kluci z týmu, se kterými jsem se bavil, z toho byli překvapení. Nikdo nečekal, že se stane něco takového. Ale pro klub je to samozřejmě dobré. My jako hráči jsme rádi, že se podmínky v české lize zvedají. Kvalita půjde nahoru.“

Fotbalově jste vyrostl v Plzni, něco jste za Viktorii odehrál. Co návrat do Štruncových sadů?
„Kdyby nabídka přišla, z mé strany to určitě nereálné není. K městu a klubu mám pořád blízko. První poločas s Portem jsem sledoval. Je unikát, co Plzeň dokáže v Evropě zvládat. Druhou půli už jsem neviděl. Po vyloučení (Matěje Vydry) jsem si myslel, že už to nebude nic velkého. Ale kluci to zase odmakali a na konci měli smůlu, že přišli o vítězství. Ale postoupili, takže bude panovat spokojenost. Jsem zvědavý, co bude dál.“

Neoslabil Hradec přes zimu?
„Myslím, že máme silný mančaft. Odešli sice Sojkič (Alexander Sojka) nebo Slon (Tom Slončík), ale máme dost široký kádr, abychom si s tím poradili. Nahradíme je.“

Třeba lotyšským útočníkem Markem Regžou z Rigy?
„Je vidět, že má skvělý výběr místa ve vápně. Na tréninku ho to tam trefuje a on umí být chladnokrevný v zakončení. V přátelácích jsme ho zatím tolik nevyužili, jak bychom asi chtěli. Věřím, že bude gólový a pomůže nám.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

