Nigerijský poklad Zlína. Kanu sní o reprezentaci i Lize mistrů, chválí krajana Mosese
PŘÍMO Z TURECKA | Je rychlý, hodně rychlý. A silný. Svaly po jeho těle jenom hrají a Stanley Guzorochi Kanu (27) umí svých předností na hřišti využít. Ve Zlíně na podzim prorazil, na konci podzimu si vybojoval pozici útočníka číslo jedna. S bilancí 4+4 si pomalu říká o přestup za lepším. „Jednou bych si chtěl zahrát Ligu mistrů. Ale teď tvrdě pracuju tady, abych si mohl splnit své cíle," vypráví fotbalista z Nigérie v rozhovoru pro web iSport.
Před rokem dorazil z Portugalska, kde nigerijský útočník fotbalově vyrostl. Za Maritimo dostal Stanley Kanu šanci v pěti ligových zápasech, než ho zabrzdilo zranění, zahrál si například proti FC Porto. Proto pozorně sledoval jeho remízový čtvrteční duel Evropské ligy v Plzni. „Výsledek mě překvapil, myslel jsem, že Porto vyhraje,“ přiznal.
Na druhou stranu si opět ověřil, že české celky dokážou na hřišti eliminovat větší individuální kvalitu protivníků. „Běhají, dodržují taktiku, dobře brání. Portugalci si s tím nevěděli rady. Navíc jim vadilo chladné počasí. Nejsou na něho zvyklí,“ poukázal na další okolnost.
Uniknout si nenechal ani předchozí bitvu Slavie v Lize mistrů s Barcelonou, které fandí. Nejvíce ho zaujal krajan David Moses. „Hrál výborně. Pořád běhal za Pedrim, kterého mám jako hráče hodně rád. Nedal mu prostor,“ ocenil slávistického záložníka.
Jako divák prožíval i třaskavé finále Afrického poháru národů mezi Senegalem a Marokem s nechutnými scénami za hranou fair play. Částečně měl pro ně pochopení.