Doba je šílená, my máme hranice, říká zlínský kouč Červenka. Chtěl by křídlo
PŘÍMO Z TURECKA | Generálku jeho týmu s bulharským Lokomotivem Sofia zrušil vytrvalý déšť, který v Turecku od čtvrtka prudce zavodňuje pobřeží Středozemního moře. V takových podmínkách se fakt hrát nedalo. „Mrzí to,“ nepopírá trenér Zlína Bronislav Červenka v rozhovoru pro iSport. Rozvyprávěl se také o roli navrátilce Jakuba Jugase, veterána v útoku Tomáše Poznara či (zatím) neprodejném klenotu Cletusi Nombilovi. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Jste hodně zklamaný, že jste před Libercem přišli o generálku na přírodní trávě?
„Pořád jsem věřil, že to bude dobré. Jenže hřiště bylo pod vodou. Mrzí to. Ale víc by mi vadilo, kdyby třeba soupeř zápas odřekl. Počasí neovlivníte. Všichni soupeři v Turecku byli velmi dobří, hlavně Vojvodina byla skvělá. Se Sofií by to bylo určitě taky těžké. Nedá se nic dělat, to je realita.“
Chtěl jste si proti Bulharům něco vyzkoušet?
„Měli jsme v plánu postavit sestavu, která by se blížila té, co nastoupí příští víkend v Liberci. Hráči místo toho běhali ve vysoké intenzitě na páse. Blížilo se to zátěži šedesáti, sedmdesáti minut v utkání. Na hotelu máme tři skvělé pásy, kluci se na nich prostřídali po čtyřiceti minutách. Samozřejmě by bylo dobré, kdybychom si ještě příští týden mohli doma zahrát nějaký zápas na trávě. Ale nečekám, že ta naše bude připravená. Uvidíme, možná si zahrajeme mezi sebou.“
Zažil jste někdy v Turecku takovou slotu?
„Jednou s Drnovicemi pod trenérem Kocianem. Přijeli jsme sem v roce 1997, to jsem byl v Turecku poprvé. Od prvního dne nám pršelo. Odehráli jsme jediný zápas, kvůli němu jsme jeli sto kilometrů. Na tom místě pršelo míň, ale stejně byly na hřišti kaluže. Jinak jsme strávili soustředění v posilovně, na procházkách. Trénovat se vůbec nedalo. Navíc teď má být takhle škaredě celý týden. To je pro týmy, co sem jedou, devastující. Do pátku to přitom bylo v pohodě, všechno jsme odtrénovali a odehráli. Kluci měli super podmínky.“