Za vzor mu dával Dioufa. Bývalý kouč Sanyanga: Skok do Slavie je obří, zlepšoval „skenování“
Několik měsíců čekali fanoušci netrpělivě na to, kdy se kluk, který stál 87 milionů korun, dostane na hřiště. „Kde je Youssoupha Sanyang? Proč jsme ho kupovali?“ ptali se. Od začátku listopadu ale nechyběl gambijský křídelník v sestavě pro Ligu mistrů ani jednou. Arsenal, Bilbao, Tottenham, Barcelona… trenéři vždy ukázali na něj. „Přesun do Slavie pro něj byl obrovský skok. Musíme si uvědomit, že před osmnácti měsíci hrál v Senegalu,“ říká John Walker, který s talentovaným hráčem absolvoval individuální lekce.
Stejně jako jeho vytížení ve Slavii, tak i Sanyangovo sebevědomí roste. Po hodině utkání s Barcelonou, kde si vedl výtečně především směrem do defenzivy, si drze zasekl miliardového obránce Julese Koundého a druhým dotekem si píchl míč kolem Fermína Lópeze. Třetí klička už ale byla navíc a mladík nastartoval kontr Barcelony, který musel hasit Jindřich Staněk. Je vidět, že je stále na čem pracovat.
Dobře to ví i Sanyangův agent Modou Lamin Beyai. V hráči viděl výjimečný talent už brzy po přesunu do Švédska a ihned se rozhodl udělat kroky pro to, aby ho posunul ještě dál. A tak oslovil Johna Walkera, skotského trenéra, jehož práci sledoval přes sociální sítě X a LinkedIn, aby se mladému Afričanovi věnoval.
„Dohodli jsme se na individuálních sezeních jednou týdne, někdy i dvakrát, pokud hrál Youssoupha například v sobotu a v úterý,“ vypráví Sportu kouč Walker. „Panoval dojem, že se časem přesune do lepší evropské ligy. Nevěděli jsme, že to bude zrovna do Slavie, ale bylo jasné, že ho musíme připravit na klub, který bude mít větší držení míče a organizovanější hru než Öster. Modou po mě tedy chtěl zaměřit se především na práci s míčem.“
Jak ale sám Walker některé fanoušky Slavie v soukromých konverzacích varoval, rychlostně vybavený Gambijec je extrémně technicky neobroušený. Vyzýval je k trpělivosti a podpoře hráče. Na jeho technické nedostatky poukazoval i Jindřich Trpišovský, který je mimochodem ale nadšen z jeho běžeckého fondu i ochotě pracovat pro tým a presovat.
„Jeho práce bez míče je to, čemu u nás říkáme „chléb a máslo“ – základ, na kterém stojí a v němž musí zůstat silný. Má ale obrovský potenciál a velmi vysoký strop toho, jak dobrým technickým hráčem se může stát, jen to musí začít víc ukazovat v zápasech. Vidíme, že skok do Slavie byl prostě obrovský, vždyť před 18 měsíci hrál ještě v Senegalu. Půl roku mu trvalo, než si zvykl hrát za tým, který má ambici každý zápas vyhrát,“ ohlíží se Walker.
Jak říká, o dvacetiletém Sanyangovi dlouho slyšet nebylo. Není zvykem, aby nový hráč za 87 milionů korun nebyl ihned posilou do základní sestavy. Zvlášť když přivítací video mapující skautingový proces a těžká vyjednávání předznamenávalo velké věci, padala slova o Peteru Olayinkovi a jednoznačné shodě na přestupu napříč celým klubem. Ale Gambijec měl do začátku listopadu jen pár minut za áčko, nedostatečný výkon v poháru s Brozany a průměrná vystoupení za B tým. Proč?
Proč Sanyang nehrál hned
Trpišovskému stačilo pár situací z generálky s Drážďany, aby viděl, že musí zatáhnout za brzdu. Sanyang pustil opakovaně za záda svého hráče, což je pro trenéry Slavie těžko stravitelné. Rozhodli se sázet na startu sezony na jiné koně. Dle informací Sportu byl hráčův agent s velice postupným zapracováním křídelníka do sestavy spokojený. „Bere to tak, že kdyby byl Sanyang v sestavě na začátku sezony, dnes by nehrál proti Tottenhamu či Barceloně,“ říká jeden zdroj blízký Slavii.
Zajímavé je, že se stejnými herními rezervami, na které narazil Trpišovský, pracoval i Walker. Na online analýzy podle něj dorazil hráč vždy včas, s úsměvem a skvělým přístupem. Ať to bylo po náročném dvojfázovém tréninku, či šestihodinové cesty ze zápasu. Pro Sport popsal, co se Sanyangem pilovali.
„Sestříhal jsem mu všechny jeho dotyky s míčem, všechny náběhy. Vybral jsem ale i klipy, kde nesledoval náběhy soupeřů, nebo neskenoval prostor za sebou. Měl tendenci jít vysoko presovat, ale nechal za sebou hráče. Jeho skenování hry bylo jedno z hlavních témat, měl jsem pocit, že jeho tělo bylo někdy úplně zavřené. Díky svým ramenům a síle se dokázal vždy přes hráče otočit, ale někdy to působilo jako štěstí. Měl jsem pocit, že když přejde do ligy, kde budou silnější a rychlejší hráči, svou výhodu ztratí. Proto jsme se zaměřili na otevření těla, aby po převzetí míče šel rovnou do driblinku. Dělali jsme i analýzu centrů – tři typy centrů a pozice, ze kterých by je měl dělat. Hledal jsem tehdy příklady v jiných klubech a shodou náhod jsem mu za příklad dával El Hadjiho Malicka Dioufa,“ říká skotský kouč.
Po druhé absolvované zimní přípravě vypadal Sanyang proti Barceloně jako úplně jiný hráč než ten,
který se v říjnu trápil proti poloprofesionálům z Brozan. Oba mače přitom dělily skoro přesně jen čtyři měsíce. Stále mu ale zatím chybí čísla, svůj jediný bod zatím připsal proti Plzni, nedostává se ale do nebezpečných zakončení. To se od něj očekává na jaře. „Pokud dostane herní čas a bude zdravý, v dalších šesti měsících by měl přijít další výkonnostní skok, mohl by přidat nějaké góly a asistence,“ uzavírá Walker.
Youssoupha Sanyang za Slavii
Zápasy: 13
Liga: 6
Pohár: 2
Liga mistrů: 5
Minuty: 831
Góly: 1
xG: 1,03
Asistence: 0
Střely: 1,2
Přihrávky/úspěšnost: 28/67 %
Centry/úspěšnost: 1,9/29 %
Driblinky/úspěšnost: 1,9/71 %
Zisky míče: 6,4
Ztráty míče: 14,4
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu