Zlínští Afričané Didiba s Nombilem v cestě za sny: Jsme jako bratři. Česká liga? Brzo TOP
PŘÍMO Z TURECKA | Jsou pořád spolu. Do trojky mají nigerijského útočníka Stanleyho Kanua, se kterým ve volném čase mastí karty. Univerzální hru Uno, kterou dobře znají i Afričané. „Jsme jako bratři, jedna rodina,“ notují si v rozhovoru pro iSport. Cletus Nombil (25) a Joss Didiba (28). Ghaňan a Kamerunec, urostlá stráž ve středové řadě Zlína. Další vyslanci černého kontinentu, kteří se v Evropě pokouší plnit své fotbalové sny. Třeba o Lize mistrů, velkém přestupu… A kdože vyhrává v kartách? „Samozřejmě, že já,“ reaguje hned extrovert Didiba. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Jaké jsou vůbec vztahy mezi vašimi národy?
Nombil: „Afrika je jednotná. Máme rádi jeden druhého, podporujeme se vzájemně. Mezi námi jsou přátelské vztahy, někdy zdravá soutěživost.“
Didiba: „Naše kultura je podobná. S Nigérií (odkud pochází forvard Kanu) jsme sousedé. Ghana je trošku dál, ale plus minus máme všechno stejné. Hudbu, fotbal. Ten se mimochodem v Africe rychle vyvíjí.“
Která země vychovala nejlepšího fotbalistu?
Didiba: „Jednoznačně my. Samuela Eto'oa. To je nejlepší africký fotbalista všech dob. Jasně, Okocha byl taky výborný, technicky vybavený. Ale Eto'o byl prostě nejlepší.“
Nombil (skáče do řeči): „Je těžké porovnávat jednotlivé hráče a vybrat toho nejlepšího. Afrika má hodně skvělých fotbalistů. Ze současných mě napadá krajan Mohammed Kudus anebo Nigerijec Victor Osimhen. Z těch dřívějších třeba J.J. Okocha. Všechny bych dal na stejnou úroveň.“
Sníte o tom, že jednou obléknete národní dres?
Didiba: „Ano, pro mě je to sen. Máme v Africe přátele, rodinu, všichni by na vás byli hrdí, kdybyste reprezentovali svou zemi. Podle mě má každý šanci. Nikdy