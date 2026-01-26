Bílek oživuje Pardubice, má odvážný cíl: Do pěti let Konferenční liga nebo výhra v poháru
Před půl rokem to byl mrtvý klub, před čtvrt rokem poslední tým ligy. Pardubice napodobí loňské České Budějovice, měla jasno tuzemská veřejnost. Jenže poslední měsíce východočeské reálie úplně obrátily. S miliardářem Karlem Pražákem přišly investice, s trenérem Janem Trousilem body, se sportovním ředitelem Jiřím Bílkem know-how. „Chtěl bych do pěti let úspěch. Když budu opravdu odvážnej, řeknu Konferenční ligu nebo výhru v domácím poháru," říká posila ze Slavie.
V Edenu byl ve stínu předsedy Jaroslava Tvrdíka, trenéra Jindřicha Trpišovského, možná i dalších. Jak Jiří Bílek uznává, svým způsobem si za to mohl sám. Nebyl vidět, nebyl slyšet. Ví to, nelituje.
Proč dáváte tak málo rozhovorů?
„Nejsem typ, který by sám sebe rád prezentoval v mediálním prostoru. Vím, že to není ideální. Ale když už, musí to dávat smysl mně, klubu či hráči. Nebo když představujeme nějaký projekt. Možná kvůli tomu kolikrát dostávám přes hubu, ale jinej nebudu. Jsem hrdej na to, že to mám takhle.“
Jako hráč jste to měl stejně?
„Vlastně jo. Jsem introvert, nikdy jsem nevyhledával žádnou komunikaci směrem ven. Radši jsem schovanej.“
Před rokem jsme psali, že o vás má zájem Legia Varšava, před půlrokem jste stavěl kádr Slavie pro Ligu mistrů – a najednou sedíme v Pardubicích, kde jste se stal sportovním ředitelem. Co člověka k takovému kroku přiměje?
„Souhlasím, že se toho událo hodně. Byla to kombinace osobního nastavení a výzvy, která přišla s Karlem Pražákem a jeho ambicemi. Jednání s ním mě přesvědčilo, abych tento krok udělal.
Můžete zpětně poodhalit, jak blízko tehdy byl váš odchod do Polska?
„Bylo to blízko. Jednání s Legií bylo velmi seriózní a profesionální, trvalo dva až tři měsíce. Pro mě osobně to bylo samozřejmě velké ohodnocení a ocenění mé práce, ale zároveň složitá otázka. Nakonec to dopadlo tak, že jsem zůstal, ale zpětně jsem za všechno hrozně rád. Asi tři nebo čtyři schůzky jsem měl s majitelem, jednal jsem i s nejvyšším managementem. Byla to skvělá zkušenost.“
A proč jste tedy neodešel? Česká veřejnost si možná neuvědomuje, jak obří je Legia kolos.
„Souhlas, je. Všechno to začalo tak, že mě v Legii přes videocall poprosili, abychom mohli zkonzultovat stavbu kádru a důvody toho, kde se nacházejí. Měl jsem přednášku pro polský fotbalový svaz, tak jsem to spojil a odskočil si za nimi do hotelového salonku ve Varšavě. Byl tam majitel, CEO, CFO a ještě jeden vysoce postavený manažer. Měl jsem je nakoukané, proto jsem byl připravený. Říkal jsem jim, co je podle mě špatně. A po dvou hodinách mi řekli: My tě bereme, kdy můžeš nastoupit? Odpovídal jsem, že vůbec nikam nechci, protože jsem byl spokojený ve Slavii.“
Ale interes neutuchal.
„Začali do toho tlačit tak, že spustili velikánský proces vyjednávání. Byli jsme opravdu každý den v kontaktu, až jsme se dostali do fáze, že jsem se musel rozhodnout, jak pokračovat dál. V Praze mám rodinu, svůj život. Ve Slavii jsem byl extrémně spokojený, měl tam stabilní pozici a dobré kompetence. Navíc kdybych odešel, nebylo by to o Jirkovi Bílkovi, ale o celém týmu, který jsem postavil a ke kterému jsem měl důvěru. Tyhle kluky bych chtěl vzít s sebou, ale zase by to byl velký zásah pro Slavii, což jsem taky nechtěl. Nakonec jsem tuhle výzvu nepřijal a rozešli jsme se. Ale přineslo to i některé vtipné situace.“
Například?
„Přestože to vědělo dost lidí, třeba tři měsíce se to dokázalo tajit. Za to jsem byl rád. Když jsem v jeden moment dostával mediálně přes uši, Jaroslav (Tvrdík) mě chtěl ochránit a prohlásil, že mám nabídku z velkoklubu ze střední a východní Evropy. Lidi začali spekulovat, načež se zjistilo, že Legia a Raków hledají sportovního ředitele. Za tři dny jsem měl na tajňáka odletět na poslední vyjednávání do Varšavy a vedle mě na přepážce na letišti byla Sparta, která odlétala do Kolína a hrála proti Leverkusenu. (smích) Během třech minut mi chodily smsky, myslím, že vy jste byl jeden z prvních, který o tom informoval.“
Ano, s informací o zájmu Legie, stejně tak o odletu do Polska, jsme přišli na iSportu.
„Psali mi lidi z Legie, že je to průser a že až přiletím, musím odejít nějakým postranním vchodem, protože je tam velký novinářský humbuk. Prostě vtipné načasování.“
Po odmítnutí Legie člověka o to víc překvapilo, že jste nakonec kývnul Pardubicím.
„Slavia je velmi náročné prostředí a já v něm byl dvanáct let. Za tu dobu jsem prožil i nějaké vyhoření. Je tam velikánskej tlak, hodně cestování. Došel jsem do fáze, kdy jsem cítil,