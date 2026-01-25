Předplatné

Plzeň je blízko dohody s rychlíkem z Nigérie, byl by nejdražší posilou. Koho ještě hledá?

Jonáš Bartoš
Chance Liga
Plzeňská Viktoria v nadcházejících dnech možná představí další zajímavou posilu. Klub má být blízko dohody se Salimem Lawalem (23). Nigerijský útočník působí v chorvatské prvoligové Istře, přijít by mohl za částku okolo 3 milionů eur (75 milionů korun). Jde o mladého hráče s velmi zajímavým profilem. „Jeden z nejrychlejších hráčů v lize,“ říká pro Sport italský novinář Lorenzo Lepore, který informaci zveřejnil v sobotu na síti X.

Viktoria přivedla v zimě sedm hráčů (Tom Slončík a Daniel Vašulín se vrátili z hostování), kádr ale uzavřený stále nemá. Usilovně shání posily do ofenzivy – jednou z nich by se měl v příštích dnech stát Salim Lawal.

Mladý forvard z Nigérie působí v Chorvatsku, třetí sezonu válí za prvoligovou Istru (aktuálně třetí tým ligy). Kluby jednají a jsou blízko dohody – Plzeň by měla za Lawala zaplatit 2,4 milionu eur, s dalšími bonusy se částka vyšplhá ke třem milionům (75 milionů korun). Součástí dohody mají být procenta z dalšího prodeje pro chorvatský klub. Za takových podmínek se Lawal stane nejdražší posilou v historii západočeského klubu.

„Je to velice rychlý hráč, jeden z nejrychlejších v chorvatské lize, dostane se až k 37 kilometrům v hodině,“ popisuje pro Sport možnou posilu do ofenzivy Plzně italský novinář Lorenzo Lepore, který o možném transferu informoval na sociálních sítích jako první.

Plzeň chce rozšířit ofenzivní řady, kde po odchodu do italské Pisy schází Rafiu Durosinmi. Lawal je mladý africký hráč se zajímavým profilem. „Jde o všestranného útočníka, dokáže hrát na všech ofenzivních pozicích – na křídlech i jako devítka uprostřed. Dobře presuje, je schopný útočit i do otevřeného prostoru. Má dobrou střelu pravou nohou, pyšní se skvělým výskokem,“ vyzdvihuje Lepore, kterého Sport kontaktoval a poprosil ho o detaily k nové možné západočeské akvizici.

Plzeň má s hráči z Nigérie bohaté zkušenosti, třeba Durosinmi pro klub odvedl spousty dobré práce. Lawal by už v pondělí mohl přiletět na zdravotní prohlídku a následně podepsat smlouvu. „Je to na dobré cestě,“ říká redakční zdroj se znalostmi o dění v klubu. 

Další posily na cestě?

Plzeň si brzy může odškrtnout zimní posilu číslo osm, západočeský kádr se ale ještě může měnit. Spekulovalo se o dalším ofenzivním jménu ze zahraničí – konkrétně o ghanském křídelním útočníkovi Emmanuelu Addaiovi (24), ten působí v Karabachu. V létě mu v Ázerbájdžánu končí smlouva, což by usnadňovalo dohodu s klubem. Karabach si měl říct o 500 000 euro (přibližně 12,5 milionu korun). Podle informací iSportu ale je toto jméno aktuálně ze hry, možná dohoda padla na vysokých požadavcích hráče a jeho agentů.

Západočeský klub má vyhlédnuté další alternativy, společně s Lawalem chce klub přivést ještě alespoň jednoho, možná ještě dva hráče dopředu.

Aktuálně má na hrot k dispozici kapitána Matěje Vydru a nejlepšího střelce ligy Daniela Vašulína, na křídlech Martin Hyský točí Christophea Kabonga, Prince Adua, Denise Višinského a Toma Slončíka. Kabongo si zranil rameno během čtvrtečního zápasu Evropské ligy s Portem, podle informací Sportu by ale nemělo jít o vážný problém. Mladý forvard, který zaujal dobrými výkony v přípravě, by měl být brzy k dispozici. 

Změny v Plzni

  • Příchody:
    Dominik Ťapaj (21, brankář) – Ružomberk
    Dávid Krčík (26, obránce) – Karviná
    Adam Kadlec (22, obránce) – Bohemians
    Patrik Hrošovský (33, záložník) – Genk
    Tom Slončík (21, záložník) – návrat z hostování Hradec
    Alexandr Sojka (22, záložník) – Hradec
    Daniel Vašulín (27, útočník) – návrat z hostování Olomouc
  • Odchody:
    Martin Jedlička (28, brankář) – Baník
    Svetozar Markovič (25, obránce) – Slovan Bratislava
    Milan Havel (31, obránce) – Bohemians
    Lukáš Hejda (35, obránce) – B tým
    Jan Kopic (35, záložník) – B tým
    Rafiu Durosinmi (23, útočník) – Pisa

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

