Jarolím k odchodům: Asi se rozloží mezi dvě přestupní období. S Prebslem počítáme

Trenér Karviné Marek Jarolím během zápasu se Spartou
Trenér Karviné Marek Jarolím během zápasu se Spartou
Daniel Fekets
Chance Liga
Na podzim se stali největší štikou ligy. Jejich duely obvykle bavily, někdy i zvedaly ze sedadel. Po devatenácti soutěžních kolech jsou karvinští fotbalisté v Chance Lize pátí a už v neděli si to s Plzní napřímo rozdají o čtvrtý flek. Úžasná jízda Slezanů ovšem přinesla i očekávané starosti, o hráče MFK byl zájem jinde. Dávid Krčík, Abdallah Gning a Alexandr Bužek odešli, přidá se k nim někdo další? „V dnešním českém fotbalovém mikrosvětě se může stát cokoliv,“ ví trenér Marek Jarolím.

Nabídkami z movitějších adres se to přes zimu v Karviné hemžilo. Plzeň přivedla stopera Dávida Krčíka, ostravský Baník využil výkupní klauzuli na hroťáka Abdallaha Gninga. Odešel i univerzál Alexandr Bužek, jemuž skončilo hostování z Edenu. Suma sumárum, ze Slezska zatím odešli tři důležití hráči. Čekal kouč Marek Jarolím větší odliv?

„Je to o nějakém limitu, kdy je to ještě snesitelné a tým se s tím vypořádá. Asi se odchody rozloží mezi dvě přestupní období, protože ten zájem tam fakt je. Těžko pak některé hráče udržíme. Ještě řešíme nějaká jména, aby se kádr doplnil i s výhledem na letní odchody. Chceme, aby měli hráči větší čas na adaptaci a v létě už byli připravenější. Pevně doufám, že to vyjde,“ popisoval trenér.

Otazníky visely také nad budoucností křídelníků Emmanuela Ayaosiho, Samuela Šiguta nebo Ebrimy Singhateha, jenž má být údajně domluvený s Jabloncem. Pokud se však nic zásadního nestane, na jaře ještě zůstane v Karviné.

Karvinou před startem ligy trápí zranění

„Může se stát cokoliv. Jestli se nepletu, přestupní období končí až v půlce února, takže v dnešním českém fotbalovém mikrosvětě se může stát cokoliv. Věřím, že to udržíme a spíš ještě někdo přijde. Na to bychom pak reagovali,“ hlásil Jarolím.

Právě Singhateh se Šigutem do nedělní generálky s Opavou, kterou Karviná vyhrála 3:1, ze zdravotních důvodů nenaskočili. „U Šigyho a Ebrimy se jednalo o preventivní věci. Věříme, že v tomhle týdnu budou zpátky v tréninku,“ přál si Jarolím.

Slezanům kromě zmíněných opor chyběli také Jan Chytrý, Jan Fiala, Jakub Křišťan, Sebastian Boháč nebo Kahuan Vinicius, navrátilec z hostování v Portugalsku. Zatímco on i Chytrý naskočili o den dřív za béčko, Boháč s Křišťanem se vinou zranění do přípravy ještě nezapojili. Útočník Fiala naopak laboruje s naštípnutou kostí u palce.

Proto přijde Karviné vhod, že se její kádr rozrostl o stopera Filipa Prebsla. Mládežnický reprezentant dorazil do MFK z Mladé Boleslavi, kde hostoval ze Slavie. Finální podoba Prebslova přesunu se stále řeší, dvaadvacetiletý obránce ještě Karviné formálně nepatří. „Počítám s tím, že ho budeme moct využít do prvního zápasu. Další zákulisní věci nevím, ale rozhodně s ním počítáme,“ doplnil Jarolím.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

