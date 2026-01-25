Jarolím k odchodům: Asi se rozloží mezi dvě přestupní období. S Prebslem počítáme
Na podzim se stali největší štikou ligy. Jejich duely obvykle bavily, někdy i zvedaly ze sedadel. Po devatenácti soutěžních kolech jsou karvinští fotbalisté v Chance Lize pátí a už v neděli si to s Plzní napřímo rozdají o čtvrtý flek. Úžasná jízda Slezanů ovšem přinesla i očekávané starosti, o hráče MFK byl zájem jinde. Dávid Krčík, Abdallah Gning a Alexandr Bužek odešli, přidá se k nim někdo další? „V dnešním českém fotbalovém mikrosvětě se může stát cokoliv,“ ví trenér Marek Jarolím.
Nabídkami z movitějších adres se to přes zimu v Karviné hemžilo. Plzeň přivedla stopera Dávida Krčíka, ostravský Baník využil výkupní klauzuli na hroťáka Abdallaha Gninga. Odešel i univerzál Alexandr Bužek, jemuž skončilo hostování z Edenu. Suma sumárum, ze Slezska zatím odešli tři důležití hráči. Čekal kouč Marek Jarolím větší odliv?
„Je to o nějakém limitu, kdy je to ještě snesitelné a tým se s tím vypořádá. Asi se odchody rozloží mezi dvě přestupní období, protože ten zájem tam fakt je. Těžko pak některé hráče udržíme. Ještě řešíme nějaká jména, aby se kádr doplnil i s výhledem na letní odchody. Chceme, aby měli hráči větší čas na adaptaci a v létě už byli připravenější. Pevně doufám, že to vyjde,“ popisoval trenér.
Otazníky visely také nad budoucností křídelníků Emmanuela Ayaosiho, Samuela Šiguta nebo Ebrimy Singhateha, jenž má být údajně domluvený s Jabloncem. Pokud se však nic zásadního nestane, na jaře ještě zůstane v Karviné.
Karvinou před startem ligy trápí zranění
„Může se stát cokoliv. Jestli se nepletu, přestupní období končí až v půlce února, takže v dnešním českém fotbalovém mikrosvětě se může stát cokoliv. Věřím, že to udržíme a spíš ještě někdo přijde. Na to bychom pak reagovali,“ hlásil Jarolím.
Právě Singhateh se Šigutem do nedělní generálky s Opavou, kterou Karviná vyhrála 3:1, ze zdravotních důvodů nenaskočili. „U Šigyho a Ebrimy se jednalo o preventivní věci. Věříme, že v tomhle týdnu budou zpátky v tréninku,“ přál si Jarolím.
Slezanům kromě zmíněných opor chyběli také Jan Chytrý, Jan Fiala, Jakub Křišťan, Sebastian Boháč nebo Kahuan Vinicius, navrátilec z hostování v Portugalsku. Zatímco on i Chytrý naskočili o den dřív za béčko, Boháč s Křišťanem se vinou zranění do přípravy ještě nezapojili. Útočník Fiala naopak laboruje s naštípnutou kostí u palce.
Proto přijde Karviné vhod, že se její kádr rozrostl o stopera Filipa Prebsla. Mládežnický reprezentant dorazil do MFK z Mladé Boleslavi, kde hostoval ze Slavie. Finální podoba Prebslova přesunu se stále řeší, dvaadvacetiletý obránce ještě Karviné formálně nepatří. „Počítám s tím, že ho budeme moct využít do prvního zápasu. Další zákulisní věci nevím, ale rozhodně s ním počítáme,“ doplnil Jarolím.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu