Ryneš o své povaze a emocích: Na hřišti jsem jiný člověk. Podzim? Výkyvy jak na houpačce
PŘÍMO Z MARBELLY | Na podzim seděl na výkonnostní houpačce, vyšel mu zejména závěr první části ročníku. Matěje Ryneše, levého wingbeka Sparty, srážela opakovaná zranění. Pro jaro je nachystaný, bude bojovat s týmem o úspěch v Konferenční lize, vystrašení Slavie i návrat do fotbalové reprezentace. Vždyť ji vede jeho osudový trenér.
Nachystá si míč na levačku a vyšle kanon směrem k bráně. O Matěji Rynešovi se to dobře ví, má jednu z nejtvrdších střel v Chance Lize. Vždyť hradecký brankář Patrik Vízek ho občas sekýroval, že by mohl při tréninku ubrat. Přitom nejde o žádnou specialitu. „Mám to odmalička. Táta mi vždycky říkal, ať střílím. Na menším hřišti to gólman vyhodil a já hned pálil,“ vykládá.
Měřil vám někdo tvrdost rány?
„Teď už ne, naposledy někdy v patnácti letech. To jsem se dostal na sto deset kilometrů v hodině.“
Na druhou stranu zase tolik gólů nedáváte a čeká se na další podobný, který jste vstřelil za Hradec v Brně. To byla pumelice snad ze třiceti metrů.
„Tak na to já čekám taky. (směje se) Od té doby tam z podobných pozic bylo nějaké břevno, navíc týmy si mě víc hlídají. To sleduju, nenechají mě. Musím to prostě víc zkoušet.“
Máte nějaký fígl, aby balon letěl?
„Vlastně ne. Jen nemám moc rád, když mi jde přímo proti noze, když je to přímo z běhu. Radši si dám dotyk, udělám třeba dva tři kroky a střílím.“
Neměl byste se tedy více cpát ke standardkám?
„Mohl bych, no. Ale my tady máme hodně vlčáků. (usmívá se)“
Situace s Krobotem? Čekal jsem červenou
Říkáte to v klidu. I vaši kamarádi tvrdí, že jste flegmatik. Na trávníku však ne. Je to tak?
„U mě to tak je, na hřišti jsem jinej člověk. Je to tím, jak říkám, že