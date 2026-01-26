Nestárnoucí Fleišman: V kariéře chci pokračovat, zdraví drží. Proč si vyká s Jarolímem?
Zkraje října oslavil už jednačtyřicáté narozeniny, po Milanu Petrželovi ze Slovácka je druhým nejstarším fotbalistou v Chance Lize. Karvinský kapitán Jiří Fleišman ale neustále dokazuje, že věk je jenom číslo. Dokonalý profesionál s příkladnou životosprávou hraje v nejvyšší soutěži patnáctým rokem a končit jen tak nehodlá. V příští sezoně by v kariéře rád pokračoval. „Samozřejmě záleží na vedení, jak se k tomu postaví a jestli mi nabídne smlouvu,“ ví matador.
Na podzim chyběl jen ve dvou zápasech, výhry nad Teplicemi a na Slovácku sledoval z lavičky. Jindy však byl Jiří Fleišman nedílnou součástí základní jedenáctky, po Dávidu Krčíkovi, Jakubu Lapešovi, Sahmkou Camarovi a Albertu Labíkovi se stal pátým nejvytíženějším karvinským hráčem. Je otázkou, zda to bude v další části sezony stejné. V zimní pauze mu totiž přibyla konkurence.
Na levou stranu obrany přišel slovinský mládežnický reprezentant Nino Milič. Jak to vnímáte?
„Přišel a hned ukázal, že má kvalitu. Pro Karvinou je to určitě perspektiva. Já se konkurence nikdy nebál a bát se ani nebudu. Vždycky budu trénovat na sto procent, takže pak záleží na trenérovi, pro koho se rozhodne. Určitě nebudu naštvaný nebo uražený, když nebudu hrát. Furt si pojedu to svoje a trenéra se budu snažit přesvědčit, že hrát mám já. To stejné bude dělat i Nino, takže záleží na trenérovi. Já jsem rád, že Nino tady je.“
Na úvod jara vás čeká několik náročných utkání. Doma vyzvete Plzeň a Slavii, mezitím jedete do Teplic a pak také do Jablonce. Těžký los?
„Určitě to bude náročné, ale na druhou stranu nám to hned ukáže, jestli se můžeme prát o horní příčky. Nebo nám to doopravdy otevře oči, že prostě musíme přidat. Bude to dobrá prověrka. Za celý mančaft můžu říct, že se na začátek těšíme. Rozdáme si to hned v prvním kole s Plzní, kdy budeme mít výhodu domácího prostředí a také toho, že soupeř bude po dvou důležitých zápasech v evropských pohárech.“
Navíc za něj přijedou trenér Martin Hyský a vaši bývalí spoluhráči Amar Memič s Dávidem Krčíkem. Čeká vás prestižní utkání?
„Bude to hezký zápas, protože k nám přijede účastník evropského poháru. Tím, že tam je bývalý trenér a dva spoluhráči, bude to pestřejší. Těším se na to, ale osobně to už nějak neprožívám. Beru to jako každý jiný zápas. Uděláme všechno pro to, aby Plzeň odjela bez bodů.“
Kdyby vám někdo před sezonou řekl, že k vám Viktoria v lednu přijede na utkání pátého se čtvrtým, co byste odpověděl?
„No... Popravdě bych dotyčnému řekl, jestli se nezbláznil, ale na druhou stranu je to prostě fakt. Přijede čtvrtý mančaft tabulky, my jsme pátí a o čtvrté místo si to spolu rozdáme. Budeme na domácí půdě, kde určitě chceme zvítězit.“
Hodně se teď psalo i mluvilo o tom, že Karviná hraje nejlepší fotbal v lize. To musí těšit, že?
„Když jste hodně na balonu, taková hra baví každého. Ale na druhou stranu hrajete hodně otevřeně, takže když z toho někdo vypadne, může být průser. Všech jedenáct kluků na hřišti musí být nastavených na sto procent. Za celou kabinu si troufnu říct, že to všechny baví. Myslím si však, že tento fotbal začíná hrát víc mančaftů. Podívejte se na naší generálku. Přijela druholigová Opava a prezentovala se úplně stejně. Takový fotbal baví, postupem času jej bude praktikovat víc a víc týmů.“
Úplně jako pravá ruka bych se nenazval
Musíte proto mladší spoluhráče o to víc krotit, aby nezpychli?
„Jak se říká, s jídlem roste chuť. Občas se to krotit musí, protože některý zápas vás může ztrestat jako nás v Liberci. Po čtyřech zápasech si myslíte, že se druhý mančaft porazí sám. Pak ale takhle můžete dostat přes hubu. Jak jsem říkal, když z toho jeden vypadne, může to být velký průser. Chvála se sice poslouchá hezky, ale krotit se samozřejmě musí. Obzvlášť s tak mladým mančaftem, jaký máme. Někdy to může být ošidné.“
V průběhu podzimu vás kouč Marek Jarolím chválil, že fungujete jako jeho pomocná ruka. Popište, jak to probíhá.
„Pomocná ruka je to hlavně v tom, že se asi spolu víc bavíme. Snažíme se najít takový balanc, kdy něco řeším s týmem a něco s Markem. Pak je z toho kompromis. Úplně jako pravá ruka bych se nenazval. Ani takový být nechci, protože pořád se řadím mezi hráče. S Markem jsem sice ještě hrál, ale není tam žádné tykání, nic. (usmívá se) Pro mě je to trenér jako každý jiný, respektuju jeho pozici. Se mnou ale samozřejmě řeší víc věcí než se zbytkem týmu.“
Takže chápu správně, že s trenérem si jenom vykáte?
„Když jsme sami, tykáme si, ale já jsem řekl, že jakmile budeme v kabině před týmem, určitě mu tykat nebudu. Nedělalo by to dobrotu. V kabině mu teda vykám.“
Bývá pro vás zimní příprava každým rokem těžší? A co zdraví?
„Zdraví drží. Tato příprava nebyla tak těžká, protože byla krátká. Všem týmům se podle mě vyhnulo takové to neoblíbené běhání. Nebyl na to čas, odběhali jsme si to v individuálním plánu. Hned jak jsme se sešli, byli jsme na hřišti, což je pro mě plus. Když je člověk na hřišti, zvládá to lépe, než kdyby běhal kilometry v lese. Příprava tak byla v pohodě.“
Už víte, jestli budete v příští sezoně v kariéře pokračovat?
(usmívá se) „Chci pokračovat, ale samozřejmě záleží na vedení, jak se k tomu postaví a jestli mi nabídne smlouvu. Na hřišti budu dělat všechno pro to, aby mi ji nabídli.“
