Smůla pro Olomouc: přichází o dva zahraniční hráče do ofenzivy. Dorazí náhrady?
V předligovém týdnu řeší ambiciózní Olomouc hned dvě personální nepříjemnosti. Křídelníka Simiona Micheze si podle informací iSportu z hostování stahuje Slavia a novou posilu Johna Paula Dembeho trápí problém s kolenem. Kouč fotbalistů Sigmy Tomáš Janotka se na jaře musí obejít bez nich.
Kamerunec Michez si na podzim za Sigmu připsal patnáct soutěžních startů, kanadský bod však žádný. Brzdila ho neefektivita, stejně jako zranění. Další zápasy v dresu Hanáků už nepřidá, vrací se do Edenu, ale je otázkou, zda zůstane v Praze, nebo ho Slavia rovnou pošle někam jinam. Řeší se jeho transfer do Belgie, odkud do Čech před rokem a půl dorazil.
Realizační tým má na pozici křídel k dispozici Danijela Šturma, Jáchyma Šípa, Ahmada Ghaliho, Fabijana Krivaka, Artura Dolžnikova či Matěje Mikulenku. Ztráta Micheze nemusí být fatální, nicméně pár dní před začátkem jarní části sezony jde rozhodně o nepříjemnost. Zvlášť když Olomouc na konci února čeká i evropské dvojutkání se švýcarským Lausanne v rámci play off Konferenční ligy.
Navíc nejde o jediné trable... Janotka nemůže počítat ani s Johnem Paulem Dembem, ugandský útočník si totiž hned v úvodním mači ve španělské Marbelle poranil koleno a podle redakčních zdrojů bude chybět pravděpodobně celé jaro. Dvacetiletá posila z Häckenu měla vytvořit silné trio forvardů s Janem Klimentem a Václavem Sejkem, nicméně čeká ho dlouhá pauza.
Sigma tak nyní ještě narychlo řeší možnost doplnění ofenzivy o hrot z ciziny, stejně tak se pořád jedná o pardubickém stoperovi Louisi Lurvinkovi. Úvodní soutěžní duel odehraje v sobotu na Andrově stadionu proti Hradci Králové.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu