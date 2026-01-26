Slavia řeší komplikaci s krajními beky: přesun Isifeho padl, co Zmrzlý?
Fotbalová Slavia stále jedná o budoucnosti hráčů, se kterými s největší pravděpodobností nepočítá pro jarní část sezony. Zatímco obránce Hamidou Kante, nováček z druholigového Artisu, zamíří na hostování do ostravského Baníku, situace kolem Samuela Isifeho a Ondřeje Zmrzlého se v posledních dnech výrazně zamotala. Kromě Kanteho se k ligovému klubu připojí i další slávista, zimní posila Gibril Sosseh by měl na jaře pomoci Bohemians.
Isife po přestupu z Dukly absolvoval první přípravu pod trenérem Jindřichem Trpišovským, naskočil do zápasů proti Basileji (3:4) a Karlsruhe (1:1). Nevypadal zle, přesto se v kádru kvůli silné konkurenci na krajních pozicích neudržel.
Slavia ještě minulý víkend podle informací deníku Sport a webu iSport počítala s tím, že jednadvacetiletý Nigerijec poputuje na hostování do Bohemians. Těm v zimě odešly dvě možnosti na kraj hřiště, a to Adam Kadlec do Plzně a Vlasij Sinjavskij do ostravského Baníku.
Nyní se zdá, že z dohody nakonec sešlo, Isife do Bohemians nezamíří. „Byli jsme se Slavií v kontaktu ohledně hostování hráče Isifeho, ovšem žádná dohoda uzavřena nebyla,“ reagoval na dotaz redakce Petr Koukal, tiskový mluvčí Bohemians. Slavia tak zřejmě bude hledat náhradní možnosti, jak s mladíkem naložit. Nabízí se zápůjčka do Mladé Boleslavi.
Přesto mezi oběma kluby dojde k jednomu transferu. Z Edenu se stěhuje do Bohemians střední záložník Gibril Sosseh, který přestoupil do Prahy tuto zimu ze švédského celku Kalmar FF. Devatenáctiletý Gambijec už se připojil k týmu trenéra Jaroslava Veselého, jenž přišel po podzimu o středopolaře Nelsona Okekeho. O formě působení se ještě jedná.
Slavia pokračuje i v dalších jednáních. Žádným směrem se nevyvíjí situace ani ohledně Ondřeje Zmrzlého, který se už několik týdnů připravuje s druholigovým béčkem. Hráč má zájem odejít do polského Górniku Zabrze, kde na něj čekají, nicméně jednání se Slavií se zatím neblíží dohodě.
Zatímco budoucnost Lukáše Vorlického, Andrese Dumitreska, Muhameda Tijaniho, Adoniji Ouandy, Conrada Wallema nebo Simiona Micheze byla v Edenu vyřešena turbulentně, odchovanec Olomouce už měsíc čeká na to, co se bude dít a kdy bude moct odejít.
O Zmrzlého měl zájem německý Kiel, nicméně hráč nabídku odmítl. Na přelomu roku to vypadalo, že se vrátí do Sigmy, postupem času však sílil interes Górniku. Variantou může být pro Slavii i hostování s opcí.