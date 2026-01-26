Předplatné

Slavia řeší komplikaci s krajními beky: přesun Isifeho padl, co Zmrzlý?

Slavia řeší komplikaci s krajními beky: padlo hostování do Bohemians, co Zmrzlý?
Slavia řeší komplikaci s krajními beky: padlo hostování do Bohemians, co Zmrzlý?Zdroj: koláž iSport
Gibril Sosseh se zapojil do přípravy Bohemians
Ondřej Zmrzlý v dresu Slavie
Nigerijský obránce Samuel Isife se stal posilou Slavie už v září, do kádru mistra nicméně dorazí až nyní v zimě
Hamidou Kante je velkým objevem brněnského Artisu
Samuel Isife z Dukly v utkání proti Teplicím
Albion Rrahmani v souboji se Samuelem Isifem
Ondřej Zmrzlý v dresu Slavie
8
Fotogalerie
Michal Kvasnica, Pavel Šťastný
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Fotbalová Slavia stále jedná o budoucnosti hráčů, se kterými s největší pravděpodobností nepočítá pro jarní část sezony. Zatímco obránce Hamidou Kante, nováček z druholigového Artisu, zamíří na hostování do ostravského Baníku, situace kolem Samuela Isifeho a Ondřeje Zmrzlého se v posledních dnech výrazně zamotala. Kromě Kanteho se k ligovému klubu připojí i další slávista, zimní posila Gibril Sosseh by měl na jaře pomoci Bohemians.

Isife po přestupu z Dukly absolvoval první přípravu pod trenérem Jindřichem Trpišovským, naskočil do zápasů proti Basileji (3:4) a Karlsruhe (1:1). Nevypadal zle, přesto se v kádru kvůli silné konkurenci na krajních pozicích neudržel.

Slavia ještě minulý víkend podle informací deníku Sport a webu iSport počítala s tím, že jednadvacetiletý Nigerijec poputuje na hostování do Bohemians. Těm v zimě odešly dvě možnosti na kraj hřiště, a to Adam Kadlec do Plzně a Vlasij Sinjavskij do ostravského Baníku.

Nyní se zdá, že z dohody nakonec sešlo, Isife do Bohemians nezamíří. „Byli jsme se Slavií v kontaktu ohledně hostování hráče Isifeho, ovšem žádná dohoda uzavřena nebyla,“ reagoval na dotaz redakce Petr Koukal, tiskový mluvčí Bohemians. Slavia tak zřejmě bude hledat náhradní možnosti, jak s mladíkem naložit. Nabízí se zápůjčka do Mladé Boleslavi.

Přesto mezi oběma kluby dojde k jednomu transferu. Z Edenu se stěhuje do Bohemians střední záložník Gibril Sosseh, který přestoupil do Prahy tuto zimu ze švédského celku Kalmar FF. Devatenáctiletý Gambijec už se připojil k týmu trenéra Jaroslava Veselého, jenž přišel po podzimu o středopolaře Nelsona Okekeho. O formě působení se ještě jedná.

Slavia pokračuje i v dalších jednáních. Žádným směrem se nevyvíjí situace ani ohledně Ondřeje Zmrzlého, který se už několik týdnů připravuje s druholigovým béčkem. Hráč má zájem odejít do polského Górniku Zabrze, kde na něj čekají, nicméně jednání se Slavií se zatím neblíží dohodě.

Zatímco budoucnost Lukáše Vorlického, Andrese Dumitreska, Muhameda Tijaniho, Adoniji Ouandy, Conrada Wallema nebo Simiona Micheze byla v Edenu vyřešena turbulentně, odchovanec Olomouce už měsíc čeká na to, co se bude dít a kdy bude moct odejít.

O Zmrzlého měl zájem německý Kiel, nicméně hráč nabídku odmítl. Na přelomu roku to vypadalo, že se vrátí do Sigmy, postupem času však sílil interes Górniku. Variantou může být pro Slavii i hostování s opcí.

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů