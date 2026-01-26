Předplatné

Preview jara: sázka o Chorého, kauza Lurvink, napumpovaný Baník, Darida na baráž? Sestoupí…

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Preview jara: sázka o Chorého, kauza Lurvink, napumpovaný Baník, Darida na baráž? Sestoupí… • Zdroj: iSport.tv
Tomáš Chorý se rve o míč
Trenér Plzně Martin Hyský v utkání proti Portu
Tomáš Chorý v hlavičkovém souboji
Pardubická euforie po gólu Louise Lurvinka
Sportovní ředitel Artisu Brno Vlastimil Chytrý
Trénink fotbalistů Artisu v brněnských Ivanovicích
Milan Havel se rozloučil s Plzní
9
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Poslední lednová Liga naruby, která ještě neshrnuje víkendové dění na českých fotbalových stadionech, je tady! Jarní část tuzemské nejvyšší soutěže startuje už o víkendu a tým Ligy naruby se v preview dílu věnuje několika tématům. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

  • Koho čeká přímý sestup?
  • Uspěje prvoligista v baráži proti mohutně posilujícímu Artisu?
  • Co posily Baníku a ostravské vyhlídky na jaro?
  • Prohraje vůbec Slavia ve druhé části soutěže?
  • Kdy mohutně zbrojící Plzeň reálně promluví do titulového boje na české scéně?
  • A o čem se vsadili redaktoři deníku Sport a webu iSportRadek Špryňar a Michal Kvasnica při debatě o gólový přínos Tomáše Chorého?

Celý díl Ligy naruby sledujte na webu liganaruby.cz nebo v nové sekci iSport TV.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů