Boj o záchranu v lize: Sedm bodů, sedm ohrožených! Kdo posiloval a kdo naopak oslabil?
Sedm týmů, rozdíl mezi prvním a posledním ohroženým čítá jen sedm bodů. Jarní část Chance Ligy odstartuje nemilosrdný boj o záchranu, ve kterém nebude prostor na chyby ani pomalý rozjezd. Každý bod může na konci základní části rozhodnout, každý nedoraz bolet. Koho se souboj o udržení v lize týká a jak jednotlivé celky proměnily přes zimu své kádry?
16. Slovácko
14 bodů
Přišli: Štěpán Beran (konec host. Vlašim), Adonija Ouanda (host. Slavia)
Odešli: Seung-bin Kim (Bucheon FC), Marko Kvasina (Nyíregyháza), Jiří Borek (Artis Brno), Jiří Hamza (Pardubice)
Vloni skončilo těsně nad barážovými příčkami, nyní to však s týmem vypadá ještě o poznání hůř. A oproti konkurenci v zimě navíc nijak výrazně neposílil. „V této situaci jsem po iksté. Vím, že si nemůžu ukázat na jakéhokoli hráče. Ale baví mě to,“ říkal na začátku přípravy trenér Roman Skuhravý, jehož příchod v závěru podzimu tým rozpohyboval a na domácí výhry se Zlínem a Plzní bude chtít jistě navázat hned v úvodním a zcela zásadním duelu s Baníkem. Sázet může taky na velkou zkušenost svých svěřenců. Kádr Slovácka patří vůbec k těm nejstarším v lize.
15. Baník
14 bodů
Přišli: Abdallah Gning (Karviná), Václav Jurečka (Rizespor), Filip Šancl (Slavia), Lauri Laine (SJK Seinäjoki), Vlasij Sinjavskij (Bohemians), Martin Jedlička (host. Plzeň)
Odešli: Tomáš Zlatohlávek (Teplice), Georgios Kornezos (Levadiakos), David Lischka (Bohemians)
Strmý pád se zatím nezastavil, naprosto klíčový bude hned první souboj proti poslednímu Slovácku. I na jaře povede celek kouč Tomáš Galásek, který v úvodu angažmá příliš nepřesvědčil a má zatím na kontě jednu výhru, jednu remízu a šest proher. „Po důkladné inventuře jsme se rozhodli, že zůstane i na jaře. Má příležitost ukázat, že v budoucnu bude patřit k dobrým trenérům,“ podržel ho majitel Václav Brabec a rovnou mu přivedl řadu kvalitních posil. Ofenzivu by měli rozpohybovat Václav Jurečka a Abdallah Gning, vzadu bude tým spoléhat na gólmana Martina Jedličku.
14. Dukla
14 bodů
Přišli: Marek Hanousek (Widzew Lodž), Hugo Jan Bačkovský (Liberec), Tomáš Pekhart (bez angažmá), Kevin-Prince Milla (host. Sparta), Bruno Unušič (Sarajevo), Dario Kreiker (Stripfing), Seif Ali Hindi (Falkenbergs FF)
Odešli: Samuel Isife (Slavia), Roman Holiš (Táborsko), Štěpán Šebrle (host. Žižkov), Martin Ambler (host. Žižkov)
Přestavba kádru i celého klubu si zatím vybírá daň. Dukla dopředu věděla, že boj o záchranu nebude jednoduchý a zatím patří k nejhorším celkům soutěže. „Vnímáme realitu, dobře jsme posílili a budeme bojovat o každý bod. Vím, že to v tabulce bude hodně našlapané, což je pro fanoušky skvělé. Pro nás trenéry už je to trošku horší, ale my se nebojíme,“ burcuje kouč David Holoubek. Na jaře tým musí přidat především ve střílení branek. S tím by měli na hrotu útoku pomoct i dvě nově příchozí zvučná jména Kevin-Prince Milla a Tomáš Pekhart.
13. Mladá Boleslav
17 bodů
Přišli: Ondřej Karafiát (Norimberk), Jan Buryán (konec host. Táborsko), Matěj Hybš (Bohemians), Vojtěch Vorel (host. Sparta), Jan Harušťák (host. Baník)
Odešli: Matyáš Vojta (Sparta), Aleš Mandous (konec host. Slavia), Jakub Fulnek (Artis Brno), Filip Prebsl (konec host. Slavia)
Mladý tým s novým koučem zaujal herním stylem, ale bodově se zatím příliš nedaří. Hlavní příčinou je pochopitelně špatná obrana, kterou by měl pozvednout zkušený Ondřej Karafiát. „Záchrana je prvořadá, ideální by bylo poskočit do prostřední skupiny, ale bude to těžké a budeme se muset v každém zápase prát o body. Situace je hodně složitá, jak jsme si ji na podzim připravili, tak to na jaře budeme mít,“ uvědomuje si trenér Aleš Majer. Navíc se musí obejít bez ofenzivního tahouna Matyáše Vojty, který zamířil do Sparty.
12. Bohemians
19 bodů
Přišli: Milan Havel (Plzeň), David Lischka (Baník), Gibril Sosseh (Slavia)
Odešli: Matěj Hybš (Ml. Boleslav), Adam Kadlec (Plzeň), Vlasij Sinjavskij (Baník), Nelson Okeke (konec host. Sparta)
Po slibném úvodu se postupně propadli do zóny nejvyššího ohrožení. Především vinou špatné produktivity jdou do jara se čtyřmi porážkami v řadě a po odchodech Adama Kadlece, Nelsona Okekeho a Vlasije Sinjavského nemají nejlepší výchozí pozici. „Neuhráli jsme body v zápasech, ve kterých jsme na ně měli. Není to situace, se kterou jsme spokojení, ale musíme hledat cestu, jak z ní ven,“ uvědomuje si kouč Jaroslav Veselý. Naprosto klíčový bude start jara, kdy v prvních čtyřech kolech hrají vždy s přímým konkurentem ze skupiny o záchranu.
11. Pardubice
21 bodů
Přišli: Bogdan Slyubyk (Rukh Lviv), Emmanuel Godwin (Trelleborg), Michal Hlavatý (Liberec), Jiří Hamza (Slovácko), Tobias Boledovič (Slavia), Aleš Mandous (Slavia), Tomáš Jelínek (host. Slavia)
Odešli: Vojtěch Sychra (Liberec), Laurent Kissiedou (Charleston Battery), Jáchym Šerák (host. Chrudim), Denis Alijagič (konec host. Žilina), Dominik Mašek (konec host. Liberec), Milan Lexa (konec host. Liberec), Divine Teah (konec host. Slavia)
Na hektický konec léta navázaly Pardubice i v zimě, na trhu patří k nejaktivnějším. Největší pozornost vzbudil návrat Michala Hlavatého, mezi drahé posily patří i mladý ukrajinský stoper Bogdan Slyubyk. Východočeši tak budou chtít navázat na úspěšný konec podzimu a co nejrychleji navýšit náskok na barážové příčky. „Nebudeme uhýbat z naší filozofie, možná budeme muset některé věci zjednodušit nebo na něco klást větší důraz, víc hráče motivovat. Ale pojedeme pořád stejně,“ řekl sportovní ředitel Jiří Bílek v nedávném rozhovoru pro Sport.
10. Teplice
21 bodů
Přišli: Tomáš Zlatohlávek (Baník), Oliver Klimpl (B. Bystrica), Petr Kodeš (Hradec Kr.), Emmanuel Fully (host. Slavia)
Odešli: Daniel Trubač (Hradec Králové), Jegor Tsykalo (host. Stal Mielec), Hamza Ljukovac (konec host. Basaksehir)
Mladý tým zkušeného kouče Zdenka Frťaly zatím plní záchranářský plán, ale vyhráno ještě nemá. Náskok sedmi bodů na barážové příčky však může dodat minimálně pro start jara klid. „Nejsme spokojení s tím, kde jsme. Je pravda, že už tolik neřešíme věci kolem záchrany, ale bylo by dobré si připomenout, že nemáme ani náhodou vyhráno,“ pronesl kouč na konci podzimu v rozhovoru pro Sport. Pro jarní část pak vedení přivedlo pár zajímavých posil, nejzvučnějším jménem je útočník Tomáš Zlatohlávek z Baníku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu