Předplatné

Experti o sestupu: panika na Baníku i faktor Skuhravý. Nejvyrovnanější baráž

Experti o sestupu: panika na Baníku i faktor Skuhravý. Nejvyrovnanější baráž, bude to loterie
Experti o sestupu: panika na Baníku i faktor Skuhravý. Nejvyrovnanější baráž, bude to loterieZdroj: koláž iSport
Hráči Baníku po zápase proti Celje
Ondřej Kričfaluši na úvodním tréninku Baníku v roce 2026
Ondřej Kričfaluši na úvodním tréninku Baníku v roce 2026
Trenér Slovácka Roman Skuhravý během utkání proti Slavii
Trenér Slovácka Roman Skuhravý během utkání proti Slavii
Trenér Slovácka Roman Skuhravý během utkání proti Slavii
Trenér Slovácka Roman Skuhravý během utkání proti Slavii
10
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Jarní část fotbalové Chance Ligy se rychle blíží a kromě boje o titul bude zajímavé sledovat také sestupové pásmo. Do bitvy o záchranu se pouští několik týmů včetně těch, za kterými stojí silní majitelé. A i když se tyto kluby vyhnou přímému sestupu, na stole zůstává strašák v podobě nevyzpytatelné baráže, pro kterou se rýsují nebezpeční soupeři. Web iSport se zeptal expertů, kdo je pro ně hlavním kandidátem na sestup, a zda má alespoň jeden z druholigových celků šanci postoupit.

David Kobylík

  • trenér, expert Sportu

Kdo je hlavním kandidátem na sestup a proč?

Naprosto jasně Slovácko
„Za mě spadne Slovácko, naprosto jasně. Celkově kádrem, nemají úplně kvalitního útočníka. Trenér Skuhravý to určitě okysličí, je to dobrý kouč, který bude ostatním soupeřům vzdorovat. Ale v klubu nemají finanční možnosti, jak posílit, k tomu přestárlý kádr, kde chybí ve všech řadách dominantní osobnosti.“

David Kobylík

  • trenér, expert Sportu

Postoupí z baráže alespoň jeden klub z druhé ligy?

Proti Artisu padesát na padesát
„V létě druholigový Artis neposílil tolik do kvality, tohle zimní přestupové období ale uchopil skvěle. Buduje silný tým, pokud se dostanou do baráže, pro prvoligový tým to bude extrémně těžké. Vidím to padesát na padesát, rozhodnou maličkosti, ligista určitě nebude jasným favoritem. V baráži podle mě skončí Bohemka a Dukla.“

Stanislav Levý

  • trenér, expert Sportu

Kdo je hlavním kandidátem na sestup a proč?

Na Baníku může být panika
„Pořád si myslím, že Slovácko se z toho vyhrabe, na soustředění údajně vypadalo dobře. Baník možná zareagoval pozdě a sám přiznal, že v létě situaci nevyhodnotil dobře. Zimní posily dávají smysl. Hodně napoví hned první kolo na Slovácku – pokud tam Baník neboduje, může vzniknout panika. Dukla působí nečitelně, přivádí mladé, neznámé hráče, a potom Pekharta s Hanouskem.“

Stanislav Levý

  • trenér, expert Sportu

Postoupí z baráže alespoň jeden klub z druhé ligy?

Nejvyrovnanější baráž
„Zbrojovka postoupí přímo, o tom jsem přesvědčený. Artis sází na hodně zkušené hráče, přivedli Breiteho nebo Navrátila. Nejsem úplně přesvědčený, že je to správná cesta. Baráž asi bude historicky nejvyrovnanější, někdo z druhé ligy bude mít opravdu šanci postoupit. Ale není to tak, že z druholigistů jsou nyní favorité, nikdo nechce ligu vzdát.“

Petr Ruman

  • trenér, expert Sportu

Kdo je hlavním kandidátem na sestup a proč?

Souboj tří týmů
„Namočené podle mě budou hlavně tři týmy – Slovácko, Dukla a Bohemians – a u každého vidím nějaký posun. Slovácko sice moc neposílilo, ale je tam znát práce Romana Skuhravého, Bohemka přišla o několik kvalitních hráčů, ale na jaře bývá silná. Do Dukly zase přišla dvojice silových útočníků Pekhart a Milla, kteří umí dávat góly a bude to hodně vyrovnané.“

Petr Ruman

  • trenér, expert Sportu

Postoupí z baráže alespoň jeden klub z druhé ligy?

Rozhodnou centimetry
„Určitě to bude vyrovnanější než v předchozích letech a budou rozhodovat maličkosti. Minulou sezonu to bylo hodně těsné, a pokud letos půjde do baráže Artis, má podle mě fotbalovou kvalitu na to, aby konkuroval prvoligovému mužstvu. Neodvážím se říct, jestli se to povede, nebo ne. Půjde o každý centimetr a může rozhodnout náhoda.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Artis1593326:1530
4Opava1577124:1228
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1672727:1823
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1663730:3021
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1644817:2316
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B16501112:3415
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž16311213:3210
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů