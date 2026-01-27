Experti o sestupu: panika na Baníku i faktor Skuhravý. Nejvyrovnanější baráž
Jarní část fotbalové Chance Ligy se rychle blíží a kromě boje o titul bude zajímavé sledovat také sestupové pásmo. Do bitvy o záchranu se pouští několik týmů včetně těch, za kterými stojí silní majitelé. A i když se tyto kluby vyhnou přímému sestupu, na stole zůstává strašák v podobě nevyzpytatelné baráže, pro kterou se rýsují nebezpeční soupeři. Web iSport se zeptal expertů, kdo je pro ně hlavním kandidátem na sestup, a zda má alespoň jeden z druholigových celků šanci postoupit.
David Kobylík
- trenér, expert Sportu
Kdo je hlavním kandidátem na sestup a proč?
Naprosto jasně Slovácko
„Za mě spadne Slovácko, naprosto jasně. Celkově kádrem, nemají úplně kvalitního útočníka. Trenér Skuhravý to určitě okysličí, je to dobrý kouč, který bude ostatním soupeřům vzdorovat. Ale v klubu nemají finanční možnosti, jak posílit, k tomu přestárlý kádr, kde chybí ve všech řadách dominantní osobnosti.“
David Kobylík
- trenér, expert Sportu
Postoupí z baráže alespoň jeden klub z druhé ligy?
Proti Artisu padesát na padesát
„V létě druholigový Artis neposílil tolik do kvality, tohle zimní přestupové období ale uchopil skvěle. Buduje silný tým, pokud se dostanou do baráže, pro prvoligový tým to bude extrémně těžké. Vidím to padesát na padesát, rozhodnou maličkosti, ligista určitě nebude jasným favoritem. V baráži podle mě skončí Bohemka a Dukla.“
Stanislav Levý
- trenér, expert Sportu
Kdo je hlavním kandidátem na sestup a proč?
Na Baníku může být panika
„Pořád si myslím, že Slovácko se z toho vyhrabe, na soustředění údajně vypadalo dobře. Baník možná zareagoval pozdě a sám přiznal, že v létě situaci nevyhodnotil dobře. Zimní posily dávají smysl. Hodně napoví hned první kolo na Slovácku – pokud tam Baník neboduje, může vzniknout panika. Dukla působí nečitelně, přivádí mladé, neznámé hráče, a potom Pekharta s Hanouskem.“
Stanislav Levý
- trenér, expert Sportu
Postoupí z baráže alespoň jeden klub z druhé ligy?
Nejvyrovnanější baráž
„Zbrojovka postoupí přímo, o tom jsem přesvědčený. Artis sází na hodně zkušené hráče, přivedli Breiteho nebo Navrátila. Nejsem úplně přesvědčený, že je to správná cesta. Baráž asi bude historicky nejvyrovnanější, někdo z druhé ligy bude mít opravdu šanci postoupit. Ale není to tak, že z druholigistů jsou nyní favorité, nikdo nechce ligu vzdát.“
Petr Ruman
- trenér, expert Sportu
Kdo je hlavním kandidátem na sestup a proč?
Souboj tří týmů
„Namočené podle mě budou hlavně tři týmy – Slovácko, Dukla a Bohemians – a u každého vidím nějaký posun. Slovácko sice moc neposílilo, ale je tam znát práce Romana Skuhravého, Bohemka přišla o několik kvalitních hráčů, ale na jaře bývá silná. Do Dukly zase přišla dvojice silových útočníků Pekhart a Milla, kteří umí dávat góly a bude to hodně vyrovnané.“
Petr Ruman
- trenér, expert Sportu
Postoupí z baráže alespoň jeden klub z druhé ligy?
Rozhodnou centimetry
„Určitě to bude vyrovnanější než v předchozích letech a budou rozhodovat maličkosti. Minulou sezonu to bylo hodně těsné, a pokud letos půjde do baráže Artis, má podle mě fotbalovou kvalitu na to, aby konkuroval prvoligovému mužstvu. Neodvážím se říct, jestli se to povede, nebo ne. Půjde o každý centimetr a může rozhodnout náhoda.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup