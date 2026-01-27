Souboj miliardářů na spodku tabulky. Baníku hrozí katastrofa, dobré tahy Pardubic?
Do fotbalového kolotoče vstoupili ani ne před rokem. Všichni vlastní potřebný kapitál, aby rozvíjeli svou „hračku“, tedy český prvoligový klub. Jenže do jara v Chance Lize vstupují s obavami o holé přežití. Na Dukle, v Pardubicích nebo v Teplicích odmítají dopustit nepříjemný pád do druhé ligy. A co teprve Baník pod Václavem Brabcem, který se potřebuje vyhrabat z podzimního marastu… Nejvyšší česká soutěž, která startuje o víkendu, bude extrémně zajímavá právě „miliardářským“ soubojem na spodku tabulky.
Milan Kratina vstoupil do Teplic na jaře, od brzkého léta operuje na Dukle Matěj Turek. Pardubice před půl rokem převzala investiční skupina Kaprain vedená Karlem Pražákem. Movití čeští majitelé se ale před jarním startem Chance Ligy strachují, aby jejich kluby vydržely v nejvyšších patrech českého fotbalu.
Tabulka je neúprosná, na jejím konci se očekává tvrdý a náročný boj. Na 14 bodech jsou po podzimních 19 kolech Slovácko, Baník a Dukla, tříbodový polštář si nahrála Mladá Boleslav. O dva, respektive čtyři body nad ní v tabulce figurují Bohemians, Pardubice a Teplice. Celkem sedm klubů, které se za každou cenu chtějí vyhnout přímému sestupu a dvěma příčkám nad ním, což znamená ošidnou baráž proti druhému a třetímu celku Chance Národní Ligy.
Mezi ohrožené týmy na podzim spadly tradiční značky i organizace, které převzali ambiciózní majitelé. Také kvůli tlaku na udržení mezi elitou se napříč ligou rozjelo šílenství v podobě vysokých smluv pro hráče a vydaných transferových částek.