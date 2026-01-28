Didiba odmítl operaci ramena. Stihne start jara? Je osvalený, hojí se líp, říká kouč Zlína
PŘÍMO Z TURECKA | Operace? To ne! Zlínský fotbalový záložník Joss Didiba (28), jenž se zranil v posledním podzimním duelu s Olomoucí, odmítl řešit svůj problém s ramenem chirurgickým zákrokem. Zvolil konzervativní léčbu, aby byl týmu k dispozici hned na startu jara. „Ano, doktor je profesionál, ale každý zná své tělo,“ sdělil Kamerunec během soustředění v Turecku. „Zlepšuje se to,“ ujistil.
V rámci zimní přípravy neodehrál Joss Didiba ve třech zápasech ani minutu. Poraněné rameno mu to nedovolilo. Přesto se důležitý člen základní sestavy Červenkova výběru chystá na první jarní utkání v Liberci. V neděli by neměl chybět na soupisce.
Lékaři přitom bývalému hráči Opavy doporučovali, aby neriskoval a podstoupil operaci. „Ale to bych se vrátil k fotbalu až někdy v březnu. To je za dlouho,“ nezamlouvala se Didibovi délka léčby. „Nevím, jestli stihnu první zápas. Záleží na kouči, jestli mě postaví. Pokud jo, půjdu do toho.“
V klubu hráčovo rozhodnutí respektují. „Pořídil si speciální ortézu, aby měl větší jistotu,“ informoval Bronislav Červenka. Spoléhá zároveň na záložníkovu muskulaturu. „Didi je osvalený, hojí se mu to líp. Možná proto probíhá jeho rekonvalescence daleko rychleji než u jiných. Do operace ho nemůžeme nutit. Je to jeho kariéra. Věřím, že ho rameno v budoucnu zlobit nebude a vazy i svaly se zatáhnou tak, jak mají.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu