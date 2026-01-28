Předplatné

Didiba odmítl operaci ramena. Stihne start jara? Je osvalený, hojí se líp, říká kouč Zlína

Zlínský Joss Didiba
Zlínský Joss DidibaZdroj: Profimedia.cz
Zleva Cletus Nombil a Joss Didiba během rozhovoru pro iSport
Cletus Nombil během rozhovoru pro iSport
Joss Didiba (vpravo) během rozhovoru pro iSport
Zlínští Cletus Nombil a Joss Didiba v utkání proti Baníku Ostrava
Michal Koštuřík
Chance Liga
PŘÍMO Z TURECKA | Operace? To ne! Zlínský fotbalový záložník Joss Didiba (28), jenž se zranil v posledním podzimním duelu s Olomoucí, odmítl řešit svůj problém s ramenem chirurgickým zákrokem. Zvolil konzervativní léčbu, aby byl týmu k dispozici hned na startu jara. „Ano, doktor je profesionál, ale každý zná své tělo,“ sdělil Kamerunec během soustředění v Turecku. „Zlepšuje se to,“ ujistil.

V rámci zimní přípravy neodehrál Joss Didiba ve třech zápasech ani minutu. Poraněné rameno mu to nedovolilo. Přesto se důležitý člen základní sestavy Červenkova výběru chystá na první jarní utkání v Liberci. V neděli by neměl chybět na soupisce.

Lékaři přitom bývalému hráči Opavy doporučovali, aby neriskoval a podstoupil operaci. „Ale to bych se vrátil k fotbalu až někdy v březnu. To je za dlouho,“ nezamlouvala se Didibovi délka léčby. „Nevím, jestli stihnu první zápas. Záleží na kouči, jestli mě postaví. Pokud jo, půjdu do toho.“

V klubu hráčovo rozhodnutí respektují. „Pořídil si speciální ortézu, aby měl větší jistotu,“ informoval Bronislav Červenka. Spoléhá zároveň na záložníkovu muskulaturu. „Didi je osvalený, hojí se mu to líp. Možná proto probíhá jeho rekonvalescence daleko rychleji než u jiných. Do operace ho nemůžeme nutit. Je to jeho kariéra. Věřím, že ho rameno v budoucnu zlobit nebude a vazy i svaly se zatáhnou tak, jak mají.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

