Obrat u Zmrzlého, vrací se domů! Slavia se dohodla na transferu s Olomoucí

Michal Kvasnica
Chance Liga
Po dlouhých a velmi zamotaných jednáních se třemi zájemci má Ondřej Zmrzlý zřejmě definitivně jasno, kde bude na jaře působit. Podle informací iSportu se Slavia dohodla s Olomoucí na transferu ve formě půlročního hostování s opcí, věc by měla být kompletně dotažena v úterý.

Na přelomu roku to vypadalo na comeback do Sigmy, ale jednání o návratu Ondřeje Zmrzlého utichla. Do hry se tak vložil polský Górnik Zabrze a Kiel. Klub z druhé bundesligy měl splnit podmínky Slavie, ale bek se nakonec rozhodl na sever Německa neodejít. Víceméně celý leden se tak řešil transfer do Ekstraklasy, nicméně ani tento přesun nakonec neklapne.

Podle redakčních zdrojů nakonec Zmrzlý míří do Olomouce, která v minulých dnech znovu zahájila jednání, rychle splnila nároky Pražanů a domluvila se na půlročním hostování s opcí, která by měla být uplatněna v létě. Šestadvacetiletý levák se v červenci po dvou letech znovu stane kmenovým hráčem Hanáků.

Zbývá doladit hráčovy individuální podmínky na Andrově stadionu, poté by měla být záležitost oficiálně komunikována a Zmrzlý by měl být připraven už na sobotní domácí jarní start proti Hradci Králové. Jde o osmou zimní posilu pro trenéra Tomáše Janotku, jenž může na levém kraji obrany nyní vybírat mezi Zmrzlým a Jiřím Slámou. V určité formaci či fázi duelu však mohou hrát i oba spolu.

Zimní posily Sigmy

  • Danijel Šturm
  • Fabijan Krivak
  • Dario Grgič
  • Jakub Jezierski
  • Péter Baráth
  • John Paul Dembe
  • Václav Sejk
  • Ondřej Zmrzlý

Zimní odchody ze Sigmy

  • Daniel Vašulín
  • Muhamed Tijani
  • Andres Dumitrescu
  • Radim Breite 
  • Jan Navrátil   
  • Lukáš Vraštil
  • Simion Michez
  • Adam Dohnálek
  • Václav Zahradníček

