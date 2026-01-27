Lurvink trucuje. Nabídka mu zamotala hlavu, říká Trousil. Mladí slávisté hrát nemohou
Největší zimní posila Pardubic? Východočeský celek za ní označil nového generálního partnera, kterým se stala společnost Synthesia Nitrocellulose. „Podepsali jsme víceletou smlouvu, přineseme vyšší desítky milionů korun ročně,“ říká šéf chemičky Daniel Tamchyna. I díky tomu, a samozřejmě ambicím spojeným s majitelem Karlem Pražákem, si klub může dovolit odmítat nabídky na stopera Louise Lurvinka, o nějž stojí Olomouc. Situace však zrovna příjemná není...
Čtyřiadvacetiletý Švýcar je pro Sigmu vyselektovaným obráncem číslo jedna, shoduje se na něm trenér Tomáš Janotka i sportovní úsek. Neladí však zatím podmínky transferu. „Nabídky, které přišly, zatím nenaplnily naše očekávání. Ukáže se v nejbližších dnech,“ podotýká sportovní ředitel Pardubic Jiří Bílek.
Podle informací iSportu je Olomouc za Lurvinka ochotná nabídnout sumu kolem dvou milionů eur, v přepočtu zhruba padesát milionů korun. Za podobnou cifru již na Andrův stadion v průběhu zimy dorazili Danijel Šturm, Fabijan Krivak, Péter Baráth či Václav Sejk. Leč Pardubice jednoho z nejzajímavějších tuzemských stoperů mimo top tři adresy nemíní prodávat – a už vůbec ne konkurenci pod cenou, kterou si management stanovil.
Problém je v tom, že Lurvink se sekl. Redakční zdroje se shodují na tom, že se v poslední době jako vzorný profesionál nechová. Chce si přestup na Hanou vytrucovat, proto nenastoupil během ledna ani do jednoho přípravného utkání. Neodehrál ani minutu.
„Když jsme sem přišli, byl Louis jednoznačně jedním z našich nejlepších hráčů a lídrem. Jenže dostal nabídku, která mu zamotala hlavu,“ vysvětluje kouč Jan Trousil jeho nevytíženost. „Za mě nebude nikdy hráč víc než klub, nemá dobře nastavenou hlavu. Zápasy nechtěl absolvovat, bylo to jeho přání. Vyhověli jsme mu, uvidíme, jak bude situace pokračovat. Musíme teď složit sestavu bez něj a být připraveni na to, kdyby odešel,“ dodává.
Je jasné, že v tuto chvíli se má věc tak, že se čeká na to, jestli/až se protnou představy obou adres a dojde k nějakému kompromisu. „My s Lousiem problém nemáme, nevnímáme to, soustředíme se na Slavii,“ ubezpečuje kapitán Vojtěch Patrák.
Jak poskládat obranu? A co posily?
Potíž pro Trousila je ve skládání defenzivy. Za normálních okolností by samozřejmě Lurvink nechyběl, stejně tak Mikuláš Konečný. Jenže host z Edenu, stejně jako parťák Tomáš Jelínek, nemůže v neděli ve vzájemném zápase nastoupit.
„Velká škoda, mrzí nás to. V přípravě vypadali výborně,“ míní Trousil, který tak možná do stoperské trojice zatáhne středopolaře Tomáše Solila, nebo využije levé nohy Jiřího Hamzy. Ukrajinec Bohdan Sliubyk, údajně nejdražší akvizice v historii klubu, totiž ještě není stoprocentně kondičně připraven, realizační tým si jej chystá do „důležitějších“ duelů než proti mistrovi. „Mám jasno o osmi postech, o gólmanské jedničce rozhodnou trenéři brankářů,“ doplňuje kouč.
Je jasné, že z posil má nejblíže do základní sestavy navrátilec Michal Hlavatý, mezi třemi tyčemi se očekává zkušený Aleš Mandous. Pardubice by měly definovat vlastnosti, jako jsou rychlost, agresivita a pracovitost. Podle toho se skládá kádr i zahajovací jedenáctka, jak naznačil Bílek už ve velkém rozhovoru pro Ligu naruby. Hotovo ještě není, skauting ve spolupráci s datovými analytiky hledá ještě případné další posily v zahraničí. V Česku se klub nechce pouštět do žádných dostihů.
„V průběhu okna jsme řešili třeba dvanáct hráčů, z nich se podařilo sedm zásadních. Přestupové okno však ještě pokračuje. Je možné, že ještě někdo přijde, někdo odejde. Pracujeme pořád na posílení týmu, snažíme se už připravit na léto,“ nezastírá Bílek. „A Sliubyk? Doufám, že ho jednou prodáme za mnohonásobně víc než za to, za co jsme ho přiváděli. Abychom měli i transferovou historii a okolí to vidělo.“
Právě na tom je aktuálně zamrzlá kauza Lurvink.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu